Jednak nie będzie rozwodu. Znany producent opublikował ważny komunikat

Według informacji z różnych źródeł, mieliśmy być świadkami dwóch znaczących rozwodów w branży urządzeń mobilnych. Wygląda na to, że do żadnego jednak nie dojdzie. Drugi z producentów opublikował ważny komunikat.

Zamiast rozwodu – ściślejsza współpraca producentów

W lutym 2024 roku jeden z branżowych informatorów, Yogesh Brar, twierdził, że Oppo wraz z marką OnePlus mogą zakończyć partnerstwo z firmą Hasselblad, ponieważ rzekomo nie przyniosło ono wystarczających ulepszeń w działaniu aparatów, podczas gdy to było jego celem.

Wygląda jednak na to, że rozwodu nie będzie, ponieważ Oppo ogłosiło rozszerzenie „strategicznego partnerstwa” z Hasselblad. Współpraca nie tylko będzie kontynuowana, ale w jej ramach opracowany zostanie też „system obrazowania mobilnego nowej generacji”, który ma „ustanowić nowy punkt odniesienia dla jakości mobilnej fotografii”. Więcej szczegółów na jego temat firma ujawni jeszcze w 2025 roku.

Oppo X8 Pro (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Czy zatem smartfony OnePlusa też zachowają logo Hasselblad?

Miesiąc temu renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, przekazał, że OnePlus 15 będzie pierwszym flagowym smartfonem od modeli OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro bez napisu Hasselblad przy aparatach. Oznaczałoby to zakończenie współpracy OnePlus i Hasselblad, ogłoszonej w marcu 2021 roku.

Wówczas podano, że umowę podpisano na trzy lata, więc jej koniec przypadał na 2024 rok, w związku z czym ostatnim smartfonem z logo Hasselblad przy aparatach byłby OnePlus 13. Mając to na uwadze, informacje przekazane przez Digital Chat Station brzmiały wiarygodnie.

W tym miejscu trzeba zauważyć, że marka OnePlus należy do Oppo i jest w pełni zarządzana przez tę firmę. Ponadto Oppo ogłosiło w lutym 2022 roku nawiązanie 3-letniej współpracy z Hasselblad. W najnowszym komunikacie nie ma jednak żadnej wzmianki o OnePlusie, a jedynie o smartfonach Oppo. To może sugerować, że tylko one zachowają logo Hasselblad, podczas gdy flagowce OnePlusa już nie.

Z drugiej strony, z uwagi na strukturę właścicielską, wydaje się naturalne utrzymanie go w obu markach. Niedługo powinno przestać to być tajemnicą, ponieważ OnePlus 15 (najpewniej) zadebiutuje jesienią 2025 roku (OnePlus 13 miał premierę w październiku 2024 roku), a wcześniej pojawią się przecieki, które ujawnią jego wygląd. Wtedy dowiemy się, czy napis Hasselblad znajdzie się na obudowie, czy nie.

Miało dojść do jeszcze jednego rozwodu

Przywoływany wyżej informator, Digital Chat Station, w tym miesiącu przekazał, że Xiaomi zakończy współpracę z Leica i wyposaży swoje flagowe smartfony w zastrzeżone technologie obrazowania. Doniesienia te szybko zostały jednak zdementowane przez samo Xiaomi, a później nawet DCS napisał, że partnerstwo zostanie utrzymane.