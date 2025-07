ChatGPT będzie trochę tańszy. Nadciąga nowa opcja

Aktualnie OpenAI oferuje jedynie subskrypcję z comiesięcznym rozliczaniem. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że wiele osób korzysta ze sztucznej inteligencji regularnie i w ich przypadku równie dobrze sprawdziłby się abonament z płatnością za cały rok z góry. Ba, mógłby się sprawdzić nawet lepiej – ze względu na potencjalne oszczędności. I rzeczywiście taka opcja może zostać dodana.

Roczny abonament ChatGPT odkryty w kodzie aplikacji. Pozwoli zaoszczędzić

Nie jest to tylko gdybanie, bo w kodzie aplikacji ChatGPT na Androida faktycznie odnaleziono wzmianki na temat rocznej subskrypcji. Konkretnie zespół redakcji Android Authority odkrył je w wersji beta, oznaczonej numerem 1.2025.196.

Według informacji, zawartych w kodzie, roczny abonament miałby kosztować 200 dolarów (równowartość ~735 złotych). Biorąc pod uwagę, że miesięczna subskrypcja kosztuje 20 dolarów (~73,50 złotych), wychodzi na to, że użytkownicy otrzymywaliby dwa miesiące gratis, albo inaczej: oszczędzali w ten sposób 40 dolarów w porównaniu do comiesięcznego rozliczania.

Wzmianka o rocznym planie w kodzie aplikacji ChatGPT (źródło: Android Authority)

Tak miałoby to wyglądać w Stanach Zjednoczonych. W Europie, w tym także w Polsce, subskrypcja ChatGPT kosztuje natomiast 23 euro (~98 złotych) miesięcznie. Idąc tym tropem, można strzelać, że w naszej części świata roczny abonament zostałby wyceniony na 230 euro (~980 złotych).

Na podobny ruch niedawno zdecydowała się firma Google – nawet ceny są bliźniacze. Miesięczna subskrypcja Google AI Pro kosztuje 19,99 dolarów, a roczna – 199,99 dolarów (w Polsce to, odpowiednio, 97,99 złotych i 979,99 złotych). Także Perplexity oferuje plan miesięczny (za 20 dolarów) i roczny (za 200 dolarów).

Co daje ChatGPT Plus?

Wróćmy jednak do usługi ChatGPT. Co firma OpenAI oferuje subskrybentom planu Plus? Przede wszystkim dostęp do większej liczby modeli (w tym rozumujących o4-mini i o3), rozluźnione limity, zaawansowany tryb głosowy, a także (w ograniczonym zakresie) dostęp do generatora wideo Sora.

Aktualny cennik usługi ChatGPT (screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Plus jest planem pośrednim pomiędzy opcją darmową a (10 razy droższym od Plusa) pakietem Pro. Dla cywilów zainteresowanych sztuczną inteligencją wydaje się więc optymalnym rozwiązaniem, choć wcale nie tanim. Dzięki rocznej subskrypcji mógłby się jednak stać przynajmniej trochę bardziej przystępny – przynajmniej dla osób, które wiedzą, że chcą z niego korzystać dłużej i częściej niż rzadziej.