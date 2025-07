Tani operator wystartował z nową promocją

Jeden z wirtualnych operatorów, działających na terenie Polski, wystartował z nową promocją. Przyda Ci się, jeśli potrzebujesz dodatkowej karty dla siebie, bliskich i do internetu. Teraz dostaniesz ją za darmo.

Najnowsza promocja wirtualnego operatora

Wirtualni operatorzy komórkowi rozwijają się w Polsce. Dzięki modelom subskrypcyjnym klienci nie są związani z daną firmą umową na czas określony, a sama oferta jest elastyczna i można ją zmienić w dowolnym momencie. Wśród takich wirtualnych operatorów warto wspomnieć o Orange Flex, Mobile Vikings, Red Bull Mobile, Nju Mobile czy Fonia. A ten ostatni właśnie zaanonsował ciekawą promocję.

Fonia to wirtualny operator komórkowy, należący do Fonia.Group. Jego sieć funkcjonuje cyfrowo w ramach modelu subskrypcyjnego, dzięki czemu konsumenci nie muszą podpisywać sztywnych umów. Fonia świadczy swoje usługi za pośrednictwem sieci Orange lub Plus – subskrybent może sam podjąć decyzję, z którego zasięgu chce korzystać.

Kupując dwie nowe karty SIM w ramach promocji, trzecią otrzymujesz gratis na dwa miesiące. Okazja obowiązuje także w przypadku przenoszenia numeru. Operator twierdzi, że nowa promocja jest świetnym rozwiązanie dla osób, które:

chcą zaopatrzyć się w dodatkowy numer – nie tylko dla siebie, ale również do pracy, dla dziecka czy do internetu,

chcą podzielić się subskrypcją z bliskimi,

poszukują większej liczby opcji zasięgu.

Subskrybenci mogą zdecydować się na tradycyjną, plastikową kartę SIM lub wirtualne karty eSIM. Te drugie można aktywować w kilka minut bez wychodzenia z domu. Warto jednak wspomnieć, że rozwiązanie to wymaga smartfona kompatybilnego z modułem eSIM.

Promocja 2+1 obowiązuje do 31 lipca 2025 roku.

Wirtualny operator Fonia – cennik usług i promocja na start

Fonia oferuje trzy różne, ale bardzo proste pakiety usług. Każdy plan zawiera nielimitowane rozmowy i SMS w kraju, roaming w UE oraz opcję przejścia na eSIM lub SIM z wyborem zasięgu w sieci Orange lub Plus. Warto wiedzieć, że pakiet można szybko zmienić w aplikacji, bez wychodzenia z domu czy kontaktowania się poprzez infolinię. Ponadto za każdą opłaconą subskrypcję Fonia zwraca 20-procentowy cashback do portfela Fonia Cashback.

Cennik Fonia prezentuje się następująco:

Internet w kraju Internet w roamingu UE Płatność miesięczna Płatność kwartalna Płatność roczna 31 GB 5,81 GB 15 złotych 45 złotych 150 złotych 100 GB 15,49 GB 40 złotych 120 złotych 400 złotych 500 GB 26,70 GB 69 złotych 207 złotych 690 złotych

Poza tym, że możesz zaoszczędzić, kupując trzy numery w promocji 2+1, na start przez pierwszy miesiąc zapłacisz o połowę mniej. Akcja ta obowiązuje tylko w przypadku płatności miesięcznych. Ceny pakietów w pierwszym miesiącu wynoszą:

7,50 złotych dla planu 31 GB,

20 złotych dla planu 100 GB,

34,50 złotych dla planu 500 GB.

Aktywacja każdego numeru związana jest z opłatą w wysokości 1 złotego. Dodatkowo w aplikacji znajdziesz kupony i cashback obowiązujący w ponad 600 sklepach. Warto wspomnieć, że od czerwca 2024 roku Fonia oferuje również pakiety internetu dla osób wybierających się za granicę.