OnePlus nie od razu zawojował rynek, lecz robił to wytrwale, dzięki czemu w końcu odniósł międzynarodowy sukces. Połączenie z Oppo ma mu pomóc umocnić pozycję na rynku, jednak okazuje się, że jest ono mocniejsze niż nam się do tej pory wydawało.

OnePlus początkowo określał siebie mianem start-upu, lecz w rzeczywistości już od samego początku Oppo sprawowało pieczę nad tą marką, podobnie jak później nad realme, które także kreuje się na „niezależną”. Siatka powiązań pomiędzy firmami wchodzącymi w skład koncernu BBK Electronics jest dość gęsta i skomplikowana, a jej poznanie skutecznie utrudnia oficjalna komunikacja chińskiego giganta. Podobnie zresztą jest w przypadku Xiaomi, Redmi i POCO.

OnePlus połączył się z Oppo mocniej niż się wydawało

Niedawno OnePlus oficjalnie poinformował o zacieśnieniu współpracy z Oppo, dzięki czemu „będzie miał więcej zasobów, aby tworzyć jeszcze lepsze produkty dla swoich klientów”. Ponadto ma to się też przełożyć na szybsze udostępnianie stabilniejszych aktualizacji systemowych. Jednocześnie zapewniano, że pozostanie niezależną marką.

Z wewnętrznych dokumentów dla pracowników, które wyciekły do sieci, wynika jednak, że w rzeczywistości OnePlus stanie się marką Oppo, aczkolwiek mimo wszystko pozostanie „niezależną jednostką”. Jak bardzo? To trudno powiedzieć, ale można się spodziewać, że w przyszłości obie marki coraz częściej będą wypuszczać bliźniaczo podobne smartfony, bo już zaczęliśmy obserwować coś takiego. Model OnePlus Nord N200, który niedawno zadebiutował w Stanach Zjednoczonych (i nigdy nie trafi do Europy), to przebrandowany Oppo A93 5G.

Według informacji, zawartych w przywoływanych dokumentach, „integracja” obu marek zostanie sfinalizowana do końca 2021 roku. Dopiero czas pokaże, czy jej wynikiem będzie regularne „żonglowanie” modelami pomiędzy jedną i drugą, jak ma to miejsce w przypadku Xiaomi, Redmi i POCO.

Co jednak ciekawe, pracownicy mają zakaz odpowiadania na jakiekolwiek pytania o systemy operacyjne OxygenOS i ColorOS, które mogłyby dotyczyć ich ewentualnego połączenia. Jedyna odpowiedź, jaką mogą udzielić, to: „Obecnie nie mamy żadnych aktualizacji odnośnie systemów operacyjnych. Prosimy śledzić nasze oficjalne kanały”.