Trzy nowe tablety debiutują w Polsce. Każdy ma to „coś”

Na polskim rynku zadebiutowały nowe tablety. Dwa z nich mają wyróżniać się wytrzymałością i solidnością, a jeden został stworzony dla najmłodszych użytkowników.

Tablet dla dzieci – co oferuje Ulefone Tab A9 Pro Kids?

W galeriach handlowych roi się już od mikołajów, aniołków i choinek, ale Ty nadal nie masz pomysłów na prezenty? Elektronika zawsze się przyda, a na polski rynek trafiła właśnie ciekawa propozycja, stworzona dla najmłodszych użytkowników. O Ulefone Tab A9 Pro Kids wspominaliśmy już we wrześniu 2025 roku. Przypomnę jednak, że jest to sprzęt ukierunkowany na edukację, rozrywkę i bezpieczeństwo.

Ulefone Tab A9 Pro Kids (źródło: Ulefone)

Model ten już na pierwszy rzut oka wyróżnia się estetyką, która spodoba się dzieciakom. Tab A9 Pro Kids wyposażono w kolorową i bezpieczną obudowę z pianki EVA, natomiast wnętrze tabletu skrywa oprogramowanie dostosowane do młodych użytkowników.

Na platformie Ulefone Kids dzieci znajdą zestaw aplikacji, zarówno edukacyjnych, jak i rozrywkowych, które – jak podkreśla producent – wesprą kreatywność i rozwój najmłodszych. Mali użytkownicy mogą również spersonalizować obudowę za pomocą dołączanych przypinek z bohaterami czy motywami z kreskówek.

Jeśli chodzi o technikalia, to Ulefone Tab A9 Pro Kids wyposażono w akumulator o pojemności 5400 mAh i wyświetlacz IPS o przekątnej 8,68 cala z niską emisją niebieskiego światła. Na pokładzie znalazły się też funkcje chroniące dziecięcy wzrok, takie jak Dynamic Dimming i Circadian Night Display. Ponadto dzięki wsparciu Widevine L1 pozwoli na korzystanie z serwisów VOD, takich jak Netflix czy Disney+.

Nowe pancerne tablety Ulefone. Jeden z nich ma wbudowany projektor

Do grona produktów marki Ulefone w Polsce dołączają też dwa tablety z serii Armor Pad 5 – jeden w wersji Ultra i drugi z dopiskiem Pro. Oba mają wyróżniać się wytrzymałością i solidnością.

Na szczególną uwagę w modelu Ultra zasługuje wbudowany projektor DLP o jasności 200 lumenów, który może wyświetlać obraz o przekątnej 80 cali i rozdzielczości 960×540 pikseli. Producent nie zapomniał też o zainstalowaniu przystawki z możliwością regulacji kąta nachylenia, dzięki której użytkownik może na czas projekcji bezpiecznie ustawić tablet.

Ponadto Ulefone Armor Pad 5 Ultra wyposażono w:

procesor MediaTek Dimensity 7400X,

pamięć 12/512 GB,

11-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1920×1200 pikseli z częstotliwością odświeżania 90 Hz,

dwa aparaty na tyle: 64 Mpix (główny szerokokątny) + 64 Mpix (noktowizyjny),

32 Mpix aparat na przodzie,

akumulator o pojemności 24200 mAh.

Ulefone Armor Pad 5 Pro jest podobny pod względem specyfikacji do wersji Ultra. Model ten został jednak pozbawiony projektora. Producent podkreśla, że sprzęt cechuje się wytrzymałością oraz spełnia kryteria klas odporności IP68, IP69K i MIL-STD-810H.

Nowe tablety Ulefone – dostępność i cena w Polsce

Ulefone Armor Pad 5 Ultra oraz Ulefone Tab A9 Pro Kids można już kupić w Polsce, natomiast model Armor Pad 5 Ultra ma być dostępny w sprzedaży jeszcze w grudniu 2025 roku. Ceny prezentują się następująco:

Ulefone Tab A9 Pro Kids 4/128 GB LTE – 569 złotych,

Ulefone Armor Pad 5 Pro 12/512 GB 5G – 2449 złotych,

Ulefone Armor Pad 5 Ultra 12/512 GB – 3499 złotych.

