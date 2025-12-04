Trzy nowe tablety debiutują w Polsce. Każdy ma to „coś”

Na polskim rynku zadebiutowały nowe tablety. Dwa z nich mają wyróżniać się wytrzymałością i solidnością, a jeden został stworzony dla najmłodszych użytkowników.
Tablet dla dzieci – co oferuje Ulefone Tab A9 Pro Kids?
W galeriach handlowych roi się już od mikołajów, aniołków i choinek, ale Ty nadal nie masz pomysłów na prezenty? Elektronika zawsze się przyda, a na polski rynek trafiła właśnie ciekawa propozycja, stworzona dla najmłodszych użytkowników. O Ulefone Tab A9 Pro Kids wspominaliśmy już we wrześniu 2025 roku. Przypomnę jednak, że jest to sprzęt ukierunkowany na edukację, rozrywkę i bezpieczeństwo.
Model ten już na pierwszy rzut oka wyróżnia się estetyką, która spodoba się dzieciakom. Tab A9 Pro Kids wyposażono w kolorową i bezpieczną obudowę z pianki EVA, natomiast wnętrze tabletu skrywa oprogramowanie dostosowane do młodych użytkowników.
Na platformie Ulefone Kids dzieci znajdą zestaw aplikacji, zarówno edukacyjnych, jak i rozrywkowych, które – jak podkreśla producent – wesprą kreatywność i rozwój najmłodszych. Mali użytkownicy mogą również spersonalizować obudowę za pomocą dołączanych przypinek z bohaterami czy motywami z kreskówek.
Jeśli chodzi o technikalia, to Ulefone Tab A9 Pro Kids wyposażono w akumulator o pojemności 5400 mAh i wyświetlacz IPS o przekątnej 8,68 cala z niską emisją niebieskiego światła. Na pokładzie znalazły się też funkcje chroniące dziecięcy wzrok, takie jak Dynamic Dimming i Circadian Night Display. Ponadto dzięki wsparciu Widevine L1 pozwoli na korzystanie z serwisów VOD, takich jak Netflix czy Disney+.
Nowe pancerne tablety Ulefone. Jeden z nich ma wbudowany projektor
Do grona produktów marki Ulefone w Polsce dołączają też dwa tablety z serii Armor Pad 5 – jeden w wersji Ultra i drugi z dopiskiem Pro. Oba mają wyróżniać się wytrzymałością i solidnością.
Na szczególną uwagę w modelu Ultra zasługuje wbudowany projektor DLP o jasności 200 lumenów, który może wyświetlać obraz o przekątnej 80 cali i rozdzielczości 960×540 pikseli. Producent nie zapomniał też o zainstalowaniu przystawki z możliwością regulacji kąta nachylenia, dzięki której użytkownik może na czas projekcji bezpiecznie ustawić tablet.
Ponadto Ulefone Armor Pad 5 Ultra wyposażono w:
- procesor MediaTek Dimensity 7400X,
- pamięć 12/512 GB,
- 11-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1920×1200 pikseli z częstotliwością odświeżania 90 Hz,
- dwa aparaty na tyle: 64 Mpix (główny szerokokątny) + 64 Mpix (noktowizyjny),
- 32 Mpix aparat na przodzie,
- akumulator o pojemności 24200 mAh.
Ulefone Armor Pad 5 Pro jest podobny pod względem specyfikacji do wersji Ultra. Model ten został jednak pozbawiony projektora. Producent podkreśla, że sprzęt cechuje się wytrzymałością oraz spełnia kryteria klas odporności IP68, IP69K i MIL-STD-810H.
Nowe tablety Ulefone – dostępność i cena w Polsce
Ulefone Armor Pad 5 Ultra oraz Ulefone Tab A9 Pro Kids można już kupić w Polsce, natomiast model Armor Pad 5 Ultra ma być dostępny w sprzedaży jeszcze w grudniu 2025 roku. Ceny prezentują się następująco:
- Ulefone Tab A9 Pro Kids 4/128 GB LTE – 569 złotych,
- Ulefone Armor Pad 5 Pro 12/512 GB 5G – 2449 złotych,
- Ulefone Armor Pad 5 Ultra 12/512 GB – 3499 złotych.