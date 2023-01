Myśleli, że przechytrzyli Żabkę i nabijali żappsy do woli za darmo. Teraz będą musieli się tłumaczyć Policji

Żabka padła ofiarą ataku, przez który możliwe było nieograniczone doładowywanie kont użytkowników żappsami, czyli punktami, normalnie przyznawanymi za (prawie) każde zakupy. Złodziejski proceder został już ukrócony, a do pierwszych osób, które się go dopuściły, zapukała Policja.

żappsy dla każdego

Aplikacja żappka, dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android (do pobrania z Google Play oraz Huawei AppGallery), jak i iOS (z App Store), cieszy się ogromną popularnością wśród konsumentów w Polsce. Program regularnie wzbogacany jest o kolejne nowości – jak kawonament i wirtualną żabę Żabu – ale do regularnych zakupów w sklepie zachęca przede wszystkim (oprócz dostępu do ekskluzywnych ofert z aplikacją) program lojalnościowy, w ramach którego zbiera się żappsy. Za każdą wydaną złotówkę przyznawane są cztery punkty – po uzbieraniu odpowiedniej liczby można je wymienić na produkty dostępne w sklepie.

żappsy są zatem cenne i niektórzy postanowili się ich „dorobić”, gdy tylko nadarzyła się taka okazja. Jak donosi portal Niebezpiecznik, w miniony weekend pojawiła się możliwość nieograniczonego nabijania punktami kont wskazanych użytkowników poprzez nieautoryzowane użycie API do tego celu.

Serwis Zaufana Trzecia Strona informuje z kolei, że na jednym z kanałów na Discordzie (jest to jeden z najpopularniejszych komunikatorów, wykorzystywany przez graczy, ale nie tylko, bo również YouTuberów) pojawiły się zrzuty ekranu z aplikacji, na których widać było niezwykle wysokie liczby punktów na koncie, nawet ponad 100 tysięcy. Aby tyle zdobyć, trzeba by było wydać w sklepie Żabka przynajmniej 25 tysięcy złotych – to nie jest mała kwota, szczególnie że żappsy nie są przyznawane za opłacanie rachunków czy zakup alkoholi i wyrobów tytoniowych.

Co dalej? Jak to możliwe, że Żabka została „okradziona” z żappsów?

Nieuzasadnione zakupami w sklepie dodawanie punktów jak najbardziej można określić mianem „kradzieży”. Co więcej, w portal Zaufana Trzecia Strona otrzymał zdjęcie wypchanego produktami bagażnika, które rzekomo zostały odebrane za żappsy. Żabka jest zatem stratna i nic dziwnego, że sklep starał się jak najszybciej zareagować – w niedzielę zaczął blokować nieuczciwych użytkowników, a następnie wyłączył niektóre funkcje związane z żappsami, aby uniemożliwić dalsze „nabijanie” kont punktami.

Na tym jednak nie koniec – Niebezpiecznik podaje, że Policja odwiedziła już jednego z użytkowników, który w miniony weekend dokładnie opisał, w jaki sposób można „za darmo” dodać sobie dowolną liczbę żappsów do konta. Niewykluczone, że zapuka do drzwi również innych osób, które uczestniczyły w tym procederze – a na pewno tych, które wykradzione punkty wymieniły na produkty w sklepach Żabka.

Można też zadawać sobie pytanie, jak to możliwe, że Żabka umożliwiła coś takiego. Według serwisu Zaufana Trzecia Strona proceder ten prawdopodobnie poprzedził atak na pracownika Żabki z odpowiednimi uprawnieniami – mógł to być atak z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania z przeglądarki lub phishing.