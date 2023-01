Ray tracing w World of Warcraft? Zobacz jak może to wyglądać

Po 20-letnich grach ciężko spodziewać się, że zaskoczą nas swoją szatą graficzną. Tymczasem wystarczyło trochę linijek kodu z innego tytułu, aby World of Warcraft Classic wypiękniał jak nigdy dotąd.

World of Warcraft RTX

Najpopularniejsze MMO na świecie skończy w tym roku 19 lat. Grę zarówno w wersji tradycyjnej, jak i w wariancie Classic ciężko uznać za nadzwyczajnie piękną. Blizzard stara się odświeżać oprawę graficzną co jakiś czas, poprawiając modele postaci czy dodając nowe efekty tuszujące wiek World of Warcraft, ale ostatecznie widać, że mamy do czynienia z produktem z początku XXI wieku. Czy jest jednak sposób, aby odmłodzić grę o kilkanaście lat? Oczywiście, że tak.

Choć najnowszy dodatek World of Warcraft: Dragonflight urzeka widoczkami, trudno nie odnieść wrażenia, że silnik graficzny ma już swoje lata na karku. (Bartosz Kaja / Tabletowo.pl)

W serwisie społecznościowym Reddit, w podkategori RTXRemix, pojawił się ostatnio materiał wideo pokazujący, jak wyglądałby Stormwind, stolica Przymierza, jednej z głównej frakcji w grze, gdyby do silnika graficznego dorzucić ray-tracing.

Przygotowane wcześniej ujęcia pokazują m.in. wejście do miasta, wnętrza budynków czy krajobraz nocą. W jaki sposób udało się to osiągnąć autorowi filmiku? Skorzystał z Portal RTX.

RTX Remix w Wichrogrodzie

Usługa RTX Remix, która pozwala na przechwytywanie zasobów gry i automatyczne ich ulepszanie dzięki m.in. dodaniu ray-tracingu i DLSS czy podbiciu rozdzielczości tekstur, nie jest jeszcze oficjalnie dostępna. Niemniej jednak wydany w zeszłym roku Portal RTX został ulepszony właśnie za pomocą tego narzędzia. Autor filmu na YouTube postanowił wykorzystać pliki oraz kod, jaki pojawił się w odświeżonej grze logiczno-przygodowej od Valve i zaimplementował go do MMO Blizzarda.

Oczywiście proces nie polegał na przekopiowaniu odpowiednich plików z jednego miejsca na drugie, a w komentarzach pod wpisem część osób zwracała uwagę, że w ich przypadku próba wdrożenia RTX Remix do WoW-a nie do końca się powiodła. Na filmiku widać zresztą, że efekty na wodzie nie wyglądają idealnie. Jest więc jeszcze pole do poprawy.

Każdy taki materiał na (nie)szczęście graczy jeszcze bardziej rozpala oczekiwania przed oficjalną premierą narzędzia RTX Remix. W momencie jego debiutu, tego typu modyfikacje staną się codziennością, a wyobrażenia osób pt. „Jak wyglądałaby moja ulubiona gra dzieciństwa, gdyby wydano ją w 2023 roku” przestaną być wyłącznie mrzonką.