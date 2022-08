Xiaomi i Polska Policja w TOP 5 najpopularniejszych kont firmowych na polskim TikToku

Zastanawialiście się może, jakie konta na polskim TikToku są najbardziej popularne? Chodzi nie o influencerów i celebrytów, a te profile, które prowadzone są przez firmy. Okazuje się, że Xiaomi i Polska Policja mają w tej kategorii wiele wspólnego.

Miliard użytkowników TikToka miesięcznie

TikTok wyrósł na prawdziwego molocha wśród serwisów społecznościowych. Choć aplikacja tego nie zdradza, bo jej interfejs nie jest tak mocno rozbudowany jak na przykład Facebooka, to wierzymy zapewnieniom firmy, że z chińskiej społecznościówki korzysta już ponad miliard ludzi.

Popularność TikToka, wzorem innych krajów, rośnie także w Polsce. Zgodnie z analizami SentiOne, polskiej firmy zajmującej się m.in. monitoringiem Internetu, żadne inne medium społecznościowe nie generuje tak dynamicznych wzrostów liczby obserwujących. Widać to na przykładzie najpopularniejszych kont firmowych, obserwowanych przez Polaków.

Polska Policja w TOP 5 na TikToku

Jak podaje SentiOne, dziesięć największych kont firmowych na TikToku w Polsce, od maja do sierpnia 2022 roku odnotowało zwiększenie liczby obserwujących średnio o 26%. W przypadku drugiej dziesiątki wskaźnik ten zatrzymał się na 11%.

Największy boom zaliczyło polskie konto Xiaomi. W ciągu ostatnich trzech miesięcy przyrost obserwujących wyniósł astronomiczne 127%. Na drugim miejscu znalazło się konto CCC (50% wzrostu), a na trzecim Polsatu (40%).

Gdyby podliczyć wszystkich największych tiktokowych graczy w kategorii firm, to w Polsce TOP 5 przedstawiałoby się następująco:

TikTok Polska (754000 fanów), Xiaomi Polska (609000 fanów), Player.pl (512000 fanów), Red Bull Polska (408000 fanów), Polska Policja (368000 fanów).

Każde z wymienionych kont zalicza regularne przyrosty użytkowników, a ci spędzają w aplikacji coraz więcej czasu.

Facebook próbuje kopiować pomysły TikToka i wprowadzać we własnym serwisie kolejne rozwiązania sprawdzające się u konkurencji. Dopiero co Meta ogłosiła, że do Rolek trafi 6 nowych funkcji, z których spora część jest inspirowana właśnie opcjami dostępnymi na konkurencyjnej platformie.

Jeśli przepadacie za TikTokiem, zapraszamy też do odwiedzenia naszego profilu – działamy też i tam!