W aplikacji Żappka znajdziecie wirtualną Żabę. Powitajcie Żabu!

Sieć sklepów Żabka ma bardzo dobrą ekipę specjalistów wspierających działanie i rozwój aplikacji Żappka. Teraz trafi do niej zielony zwierzak, który sprawi, że będziemy jeszcze częściej zaglądać do apki, a także do sklepów.

Żabka ma nową maskotkę

Ulubiona sieć convenience store Polaków coraz bardziej odważnie eksploruje kolejne możliwości rozwoju. W wielu miastach powstają nowoczesne Żabki Nano, w których klienci robią zakupy samodzielnie, bez udziału sprzedawcy. W klasycznych sklepach można korzystać z Żappka Pay, czy uruchomić abonament na kawę. W gruncie rzeczy – nie trzeba nawet ruszać się z domu, bo przez aplikację zamówimy produkty wprost na naszą wycieraczkę za pomocą Żabka Jush. Nowości jest od groma, a to dopiero początek!

Firma poinformowała, że można już zapisywać się na testy zupełnie nowego elementu aplikacji Żappka. Znajdziemy w niej wirtualną żabę Żabu. Nowa funkcja to tak naprawdę swego rodzaju gra.

Dlaczego gra? Bo branża gier jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na świecie. Wartość globalnego rynku gier mobilnych stale rośnie, szacuje się, że w 2022 roku osiągnie poziom 196,8 mld USD. Wierzymy, że Żabu będzie hitem zarówno wśród starszych, jak i młodszych fanów gier; dostarczy naszym klientom rozrywki, a przy okazji będzie też nowoczesnym narzędziem komunikacji naszej oferty. Dino Metaxas, director of digital acceleration w Żabka Polska

By zobaczyć Żabu w akcji, trzeba dołączyć do grupy 5000 testerów, którzy jako pierwsi poznają wirtualnego kompana i sprawdzą jego możliwości przed innymi. Pełne wdrożenie gry do aplikacji zaplanowano na 2023 rok.

Jeśli chcemy spotkać Żabu, należy przejść na stronę zabu.zabka.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ważna sprawa: liczba wolnych miejsc szybko topnieje! Jeśli chcecie zapisać się do grona testerów, zróbcie to teraz. W momencie publikowania tego wpisu, pozostało już tylko 3000 miejsc.

Żabu, czyli… co dokładnie?

Jak podkreślają twórcy nowej funkcji, Żabu nie jest tylko mobilną grą, a nowatorskim rozwiązaniem biznesowym. Ma pomagać w zakupach, cieszyć się z wizyt klientów w sklepach Żabki, reagować na korzystanie z promocji i tak dalej. Słowem: sieci sklepów na pewno się to opłaci.

Kreatywna część gry – postać i jej charakter, nazwa, język, mechanika, scenariusze – są przemyślane i zaprojektowane w zgodzie z ideą Żappki, na czym nam zależało. Postać zaprojektowano w 3D, ponieważ taka technika pozwala nie tylko na atrakcyjne animacje, ale daje też perspektywę eksploatowania Żabu poza światem wirtualnym. Mamy nadzieję, że tak jak i my, polubią go wszyscy. Jacek Karolak, Business Director 180heartbeats + JUNG v. MATT

Żabu może być dowolnie modyfikowany pod kątem wyglądu. Kto powiedział, że Żabu musi być zielone?

Żabu będzie się rozwijać w miarę korzystania z aplikacji Żappka. Zdobędzie kolejne poziomy, także dzięki wykorzystywaniu przez użytkownika żappsów. Od początku dostępna będzie możliwość personalizowania swojej postaci Żabu poprzez zakup różnego rodzaju akcesoriów.

Poziomów ma być w sumie 100. Do tego czasu naszym zadaniem będzie hodowla i opieka nad Żabu. Za każdą złotówkę wydaną w sklepie, dostaniemy 5 wirtualnych much, którymi możemy nakarmić wesołego żabola.

Po osiągnięciu kolejnych kamieni milowych w rozwoju Żabu, użytkownicy apki będą otrzymywać darmowe żappsy, produkty czy zniżki na zakupy. Uczestnicy, którzy przejdą wszystkie 100 poziomów i ukończą grę, otrzymają niespodziankę.

Wygląda więc na to, że mamy do czynienia ze zgamifikowanym programem lojalnościowym, który jeszcze bardziej będzie zachęcał do „zarabiania” i wydawania żappsów.

Jest spora szansa na to, że Żabu się przyjmie. W końcu w Polsce mamy 10 milionów użytkowników Żappki. Nawet jeśli tylko część z nich podejmie się hodowli Żabu, można będzie ogłosić kolejny sukces we wdrażaniu nietypowych pomysłów sieci sklepów Żabka.