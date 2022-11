Żabka wprowadza Kawonament – abonament na kawę. Ile kosztuje?

Żabka zdecydowanie jest najbardziej zaskakującą siecią sklepów, ponieważ regularnie wprowadza nieoczekiwane nowości, które jednak za każdym razem naprawdę zostały stworzone z myślą o wygodzie klientów. Kawonament jest kolejną z nich. Jeśli kawa jest Waszym ulubionym napojem, z pewnością zasubskrybujecie tę usługę.

Żabka wprowadza Kawonament – abonament na kawę (cena)

Subskrypcja kojarzy się przede wszystkim z serwisami muzycznymi i z wideo na żądanie. Żabka postanowiła jednak uruchomić subskrypcję na kawę o nazwie Kawonament, aczkolwiek z informacji umieszczonych w aplikacji wynika, że może to być dopiero początek i w niedalekiej przyszłości klienci będą mogli zasubskrybować również inne produkty, dostępne w tej sieci sklepów.

Opłata za Kawonament wynosi 49,99 złotych za 30 dni i umożliwia odebranie maksymalnie jednej kawy każdego dnia. Do wyboru są: kawa czarna, kawa z mlekiem, flat white, latte, cappuccino, espresso, espresso doppio i kawa cortado. Ponadto w ramach subskrypcji na kawę w Żabce można odebrać napój czekoladowy, a także – raz w miesiącu, po wykorzystaniu dziennego przydziału – dowolnej kawy z kawomatu lub muffina czekoladowego bądź straciatella.

Jak wykupić Kawonament?

Abonament na kawę w Żabce można wykupić w aplikacji żappka, która jest dostępna w Sklepie Google Play i Huawei AppGallery oraz Apple App Store. Po uruchomieniu wystarczy znaleźć kafel z Kawonamentem na stronie głównej, dotknąć go, a następnie z listy dostępnych subskrypcji wybrać Kawonament i dotknąć przycisk Aktywuj subskrypcję. Później wystarczy tylko wskazać metodę płatności (musi to być karta płatnicza) i zapłacić oraz potwierdzić płatność.

Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie – będzie ona aktywna do końca opłaconego okresu rozliczeniowego, ponieważ automatycznie przedłuża się na kolejny (przed przedłużeniem klient dostanie powiadomienie o planowanym przedłużeniu subskrypcji).

W zakładce Subskrypcje, w prawym górnym rogu ekranu, znajduje się przycisk Jak to działa?, który prowadzi do zakładki z Zasadami Korzystania z Subskrypcji oraz FAQ. W sekcji Najczęściej zadawane pytania znajdują się wskazówki, że Kawomat to dopiero początek:

Jak odbierać produkty w ramach subskrypcji? Wystarczy, że weźmiesz produkt z półki i udasz się do kasy. Jeżeli produkt jest przygotowywany w sklepie – poproś o ten produkt kasjera.

Co ważne, podczas korzystania z subskrypcji wymagane jest pokazanie aplikacji żappka, ponieważ kasjer musi zeskanować Wasz kod kreskowy. W przypadku subskrypcji produktów, które można wziąć z półki, będzie można skorzystać z kasy samoobsługowej, aczkolwiek – jak zostało wspomniane – na tę chwilę nie można zasubskrybować innych produktów niż kawa.

W FAQ znajduje się również wskazówka, że w ramach subskrypcji będzie można odebrać więcej niż jeden produkt:

Czy mogę odebrać 2 produkty naraz? Jeżeli w wybranej przez Ciebie ofercie możesz odebrać więcej niż 1 produkt dziennie, to między kolejnymi odbiorami musi minąć min. 1h. Na ekranie oferty znajdziesz informacje o możliwości odbioru kolejnego produktu w danym dniu.

Warto też pamiętać, że w przypadku przekroczenia dziennego limitu produktów dostępnych w ramach subskrypcji, za każdy kolejny trzeba będzie zapłacić. Jeśli w danym dniu klient nie odbierze produktu, wówczas on przepada (tj. nie „przechodzi” na kolejny dzień).