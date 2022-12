Rozbój w biały dzień. Za Discord Nitro zapłacimy ponad dwa razy więcej

Discord to zdecydowanie jeden z najlepszych komunikatorów, jakie kiedykolwiek powstały (przepraszam, TeamSpeak). Usługa jest kompletnie darmowa, a więc wszelkie podstawowe funkcje wykorzystamy, nie płacąc ani złotówki. Platforma daje jednak możliwość wykupienia subskrypcji Nitro, która rozszerza możliwości komunikatora o mniej i bardziej potrzebne funkcje. Niestety, ale abonament od teraz będzie ponad dwa razy droższy.

Discord Nitro drożeje. Dwa razy więcej za (niemal) to samo

Nic nie może przecież wiecznie trwać. W obecnym świecie jedna branża zyskuje, druga traci – wartość pieniądza jest niezwykle ważna, bo nierzadko tracimy na tym my, klienci – musząc zapłacić wyższą kwotę za to samo. I właśnie tak jest w tym przypadku, bo Discord postanowił podwyższyć cenę swoich subskrypcji Nitro.

We wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy Was o obniżeniu cen abonamentów – wcześniej za podstawowy pakiet Nitro trzeba było zapłacić 40 złotych, jednak cenę zredukowano do 20 złotych. Po prawie półtora roku taniego Nitro platforma postanowiła ponownie podwyższyć ceny, i to do takich poziomów, które jeszcze bardziej zabolą nasz portfel.

1 miesiąc Discord Nitro od teraz będzie kosztował 47,99 złotych, zamiast 19,99 złotych – nie muszę chyba nikogo przekonywać, że jest to rozbój w biały dzień? Co więcej, cena rocznego (12-miesięcznego) abonamentu wzrosła do 479,99 ze 199,99 złotych. Wyższa cena wiąże się jednak tutaj z większymi możliwościami. Wszelkie benefity, które posiadaliśmy dotychczas, z nami pozostaną, natomiast największą zauważalną zmianą jest… możliwość udostępnienia pliku do 500 MB (było 100 MB). Czy jest to warte ponad dwukrotnie wyższej ceny? Sami możecie odpowiedzieć sobie na to pytanie.

Ponadto od teraz Discord Nitro Basic będzie kosztował 13,99 złotych, zamiast 9,99 złotych, a jeden miesiąc wzmocnienia serwera 23,78 złotych, zamiast 19,29 złotych.

Szczęśliwi ci, którzy Discorda Nitro kupili wcześniej

Dobra wiadomość dla tych, którzy wcześniej płacili za subskrypcję Nitro – stali subskrybenci z jednomiesięczną subskrypcją w następnym okresie rozliczeniowym zapłacą starą cenę, jednak wątpię, żeby tak pozostało na stałe. Największego „deala” zrobili natomiast ci, którzy wcześniej postanowili kupić 12-miesięczną subskrypcję, płacąc 200 zamiast 480 złotych z góry.

W ostatni Black Friday można było wyrwać dwa miesiące Discorda Nitro w cenie jednego. Jeśli kupiłeś wcześniej, masz szczęście. Niemniej jednak te podwyżki to rozbój w biały dzień. Jestem ogromnie ciekawy, ile osób pozostanie przy abonamencie, który kosztuje ponad dwa razy więcej.