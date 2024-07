Za 3 miesiące Samsung zrobi coś, na co czekamy z coraz większą niecierpliwością

Lubimy być zaskakiwani, jednak lubimy też wiedzieć, co się święci. W tym przypadku Samsung nie zrobi nam niespodzianki, ponieważ czekamy na tę nowość od dawna. I w końcu się doczekamy – za 3 miesiące. Miejmy nadzieję, że szybko zleci.

Ten smartfon Samsung ma pokazać, na co stać Koreańczyków

Każdy flagowiec to pokaz możliwości producenta. Flagowce Koreańczyków robią jednak coraz mniejsze wrażenie, ponieważ postęp z generacji na generację nie jest imponujący. Chińczycy potrafią zrobić znacznie większy – niestety Galaxy Z Fold 6 wygląda przy nich jak budżetowiec. Spójrzcie choćby na modele Honor Magic V3 i Honor Magic V Flip, a 19 lipca 2024 roku zadebiutują robiące nie mniejsze wrażenie Xiaomi Mix Fold 4 i Xiaomi Mix Flip.

Galaxy Z Fold 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Koreańczycy chcą jednak nadrobić dzielący ich od Chińczyków dystans modelem Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim (lub Galaxy Z Fold 6 Ultra – finalna nazwa nie jest jeszcze znana). W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że prace nad nim zostały wstrzymane, lecz według najnowszych producent planuje wprowadzić go na rynek i zrobi to w październiku 2024 roku.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że pozostanie on dla nas jedynie ciekawostką, ponieważ model ten trafi do sprzedaży jedynie w Korei Południowej i Chinach, z czego w tym ostatnim kraju jako Galaxy W25. Koreańczycy podobno planują wyprodukować nie więcej niż pół miliona egzemplarzy.

W październiku Samsung zaprezentuje nie tylko Galaxy Z Fold 6 Slim/Galaxy Z Fold 6 Ultra

Dziesiąty miesiąc 2024 roku będzie ważnym miesiącem w historii producenta z Korei Południowej, ponieważ wszystko wskazuje na to, że zaprezentuje on wówczas nie tylko smartfon, o którym mowa powyżej, ale też tablety Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra oraz model Galaxy S24 FE.

Niewykluczone, że prezentacja ww. urządzeń zbiegnie się z konferencją dla deweloperów SDC 2024, którą zaplanowano na 3 października. W jej trakcie spodziewamy się oficjalnej premiery One UI 7, które ma przynieść rewolucyjne zmiany. Ponadto być może Samsung uchyli też rąbka tajemnicy na temat gogli Galaxy XR.