Oto Xiaomi Mix Flip. Robi wrażenie

Smartfon Xiaomi Mix Flip zostanie oficjalnie zaprezentowany dopiero w najbliższy piątek, 19 lipca 2024 roku, ale chiński producent już teraz udostępnił dużą porcję informacji na jego temat.

Co zaoferuje smartfon Xiaomi Mix Flip? Producent oficjalnie ujawnia

Już dwa dni przed oficjalną premierą Chińczycy ujawnili, jak będzie wyglądał ich pierwszy w ofercie składany model typu clamshell. Nie sposób nie zauważyć, że zewnętrzny ekran jest bardzo duży – zajmuje niemal całą powierzchnię klapki. Otacza on też dwie okrągłe wyspy z dwoma aparatami i diodą doświetlającą.

Producent podaje, że ma on przekątną 4,01 cala i rozdzielczość 1,5K oraz globalną jasność do 1600 nitów. Wiadomo też, że pokrywa go szkło Xiaomi Dragon Crystal. Z udostępnionej przez Chińczyków grafiki wynika również, że będzie można na nim korzystać z różnych aplikacji, w tym nawigacji, przeglądarki internetowej, aparatu, TikToka i Weibo. Ogólnie widać podobne podejście do funkcjonalności ekranu zewnętrznego, jak w zaprezentowanym niedawno modelu Honor Magic V Flip.

źródło: producent

Wiemy już także, że producent zdecydował się na aparat Leica Summilux o „dużej przesłonie” oraz umieścił wewnątrz akumulator o pojemności 4780 mAh. Nie potwierdzono natomiast informacji na temat obsługiwanych trybów i mocy ładowania.

Jeszcze przed premierą Chińczycy zdradzili też, że smartfon Xiaomi Mix Flip napędzi flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który będzie współpracować z pamięciami LPDDR5X. O utrzymanie temperatury w ryzach zadba zaś system chłodzenia 3D z komorą parową. Ponadto do dyspozycji użytkowników oddana zostanie pamięć wbudowana typu UFS 4.0.

źródło: producent

Czy smartfon Xiaomi Mix Flip będzie dostępny w Polsce?

19 lipca 2024 roku oficjalnie zaprezentowany zostanie również Mix Fold 4. W przeszłości pojawiały się sprzeczne informacje na temat globalnej dostępności nowych składaków chińskiego producenta, ale wszystkie zgodnie mówiły, że tylko jedna z nadchodzących nowości będzie sprzedawana poza Chinami.

Według najnowszych informacji Xiaomi Mix Fold 4 pozostanie dostępny wyłącznie w Chinach, natomiast Xiaomi Mix Flip ma trafić do sprzedaży również w innych krajach. Na tę chwilę nie wiemy jednak, czy Polska znajduje się na liście, ale na pewno byśmy sobie tego życzyli.