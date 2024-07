Xiaomi od dawna chciało zrobić taki smartfon. Dobrze, że się nie spieszyło

Chiński producent bardzo długo kazał nam czekać na swój pierwszy składany smartfon z klapką. Oficjalnie zaprezentuje go w najbliższy piątek, 19 lipca 2024 roku. Wcześniej jednak pokazał, jakie jeszcze konstrukcje brano pod uwagę. Dobrze, że nie zdecydowano się na ich wprowadzenie na rynek.

Tak mógł wyglądać składany smartfon Xiaomi Mix Flip

Przez wiele lat dowiadywaliśmy się, że Chińczycy opatentowali projekt składanego urządzenia typu clamshell – i to nie raz ani dwa. Żaden z nich nie został jednak wykorzystany w smartfonie, który trafił na rynek. Chiński producent zdecydował się dodać taką konstrukcję do swojej oferty dopiero w 2024 roku. Możemy powiedzieć, że zdecydowanie było warto czekać, bo wiemy już, jak ma ona wyglądać:

Dwa dni przed premierą Xiaomi Mix Flip Lei Jun opublikował na swoim profilu w serwisie społecznościowym Weibo film, na którym pokazuje prototypy modeli z klapką, jakie powstały za zamkniętymi drzwiami. Było ich mnóstwo – wszystkie zobaczycie na filmie załączonym poniżej, natomiast wcześniej kilka zrzutów ekranu ze wspomnianego wideo:

źródło: Lei Jun | Weibo

Chińczycy mieli naprawdę mnóstwo różnych pomysłów na składany smartfon z klapką. Drugi z widocznych powyżej do złudzenia przypomina Tecno Phantom V Flip 5G oraz Nubia Flip 5G, lecz w przeciwieństwie do swoich konkurentów Xiaomi nie zdecydowało się na taki projekt. Ostatni z kolei jest bardzo oryginalny, ponieważ całą powierzchnię klapki pokrywa ekran, a aparat umieszczono na drugiej części (podobnie jak diodę doświetlającą w modelu Honor Magic V Flip).

Z pierwszego zrezygnowano, gdyż tak mały ekran byłby niepraktyczny, bowiem pozwoliłby tylko na odczytanie powiadomień i podgląd niewielkiej ilości informacji. W drugim chciano zastosować interfejs podobny jak w smartwatchach, ale Chińczycy doszli do wniosku, że takie podejście również nie jest odpowiednie.

Trzeci z prototypów (3. i 4. zrzut ekranu) nie wszedł do produkcji, ponieważ okazało się, że użytkownicy nie mogliby sobie zrobić selfie przy takim umieszczeniu aparatu. Co ciekawe, w tej wersji dodano fizyczny spust migawki dla wygody, lecz finalnie taki pomysł też odrzucono.

Dlaczego Xiaomi Mix Flip zadebiutuje dopiero w 2024 roku?

Lei Jun nie ograniczył się tylko do opublikowania wideo, na którym pokazuje, jak mógł wyglądać Xiaomi Mix Flip. CEO chińskiego giganta zdradził, że prace nad tym modelem rozpoczęły się już 3 lata temu i naprawdę nie było łatwym zadaniem stworzenie dobrego urządzenia w tak małej formie. Patrząc na to, co wcześniej zaprojektowano, można powiedzieć, że warto było (nie)cierpliwie czekać.