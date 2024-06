Wiemy, jak będzie wyglądał Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Kiedy premiera?

Niespełna dwa tygodnie temu pisaliśmy o tym, że w tablecie Samsung Galaxy Tab S10 Ultra może znaleźć się procesor MediaTek. Ta wiadomość nie została dobrze przyjęta wśród społeczności, a już dostaliśmy kolejną informację, która również wielu osobom może się nie spodobać. Wiemy, jak prawdopodobnie będzie wyglądał Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Rendery Samsung Galaxy Tab S10 Ultra wyciekły do sieci

Tak, jak wspomniałem na wstępie, powoli do sieci wyciekają kolejne informacje związane z Samsungiem Galaxy Tab S10 Ultra. Spodziewaliśmy się, że koreańska firma oficjalnie zaprezentuje go już 10 lipca, ale według niektórych źródeł nie zrobi tego podczas letniego Galaxy Unpacked. W sieci już pojawiają się jednak różne przecieki, które wskazują, czego możemy spodziewać się w momencie premiery. Na przykład tego, że sprzęt może mieć na pokładzie chipset MediaTek Dimensity 9300+.

Dzięki najnowszemu wyciekowi wiemy już, że Samsung Galaxy Tab S10 Ultra będzie bliźniaczo podobny do Galaxy Tab S9 Ultra. Następca S9 Ultra ma mieć wymiary 326,4×208,6×5,45 mm, co oznacza, że będzie o 0,05 mm cieńszy niż S9 Ultra. Przyciski zasilania oraz głośności znajdą się po prawej stronie tabletu, a dla pióra S Pen przygotowano miejsce z tyłu urządzenia, które posłuży jako magnetyczny dock do ładowania.

źródło: Android Headlines

Duży wyświetlacz, niewygodne do trzymania urządzenie

Takie wymiary urządzenia sprawiają, że dla niektórych osób Samsung Galaxy Tab S10 Ultra będzie dość niewygodny do trzymania, na co narzekała już spora liczba posiadaczy Galaxy Tab S9 Ultra. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ma mieć 14,6-calowy wyświetlacz, więc wiele osób będzie zachwyconych, ale dla innych może to być za dużo – kwestia preferencji użytkowników.

Na razie w sieci jeszcze jest stosunkowo mało informacji na temat Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Oprócz powyższych informacji wiadomo jeszcze, że można spodziewać się 12 lub 16 GB RAM oraz wariantów z 256, 512 GB i 1 TB pamięci na dane. Raczej trudno oczekiwać, że do sprzedaży trafi też wersja 12/128 GB, ale być może koreańska firma zaskoczy nas czymś jeszcze.