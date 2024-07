To będzie ekskluzywny smartfon Samsung. Jego historia jest ciekawa

W idealnym świecie wszystkie urządzenia są dostępne na wszystkich rynkach. Niestety nie żyjemy w idealnym świecie. Nowy smartfon Samsung, który może stać się obiektem pożądania klientów na całym świecie, nie będzie wszędzie dostępny, a jedynie w wybranych krajach. Jego historia jest bardzo ciekawa.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim powstaje i trafi do sprzedaży

Koreański producent wprowadza na rynek dobrze wyposażone i nieźle wyglądające urządzenia mobilne, ale – przynajmniej moim zdaniem – brakuje im czegoś wow, co wyróżniłoby je na tle konkurencji. Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim może być tym, na co czekam – czymś, co pokaże, że Koreańczycy umieją zrobić coś odważniejszego niż tylko udoskonalanie sprawdzonej konstrukcji.

Jest już pewne, że taki model trafi na rynek, ponieważ według najnowszych informacji producent wkrótce rozpocznie jego masową produkcję. Szacuje się, że firma z Korei Południowej wyprodukuje od 400 tysięcy do pół miliona sztuk, które trafią do sprzedaży do końca 2024 roku. To niedużo w porównaniu do kilku milionów sprzedawanych co roku Galaxy Z Foldów.

Wskazuje to, że będzie to ekskluzywny smartfon Samsung. W dodatku dostępny tylko dla części klientów, ponieważ ma trafić do sprzedaży w wybranych krajach. Na liście na pewno znajdują się Korea Południowa i Chiny, aczkolwiek w Chinach model ten ma pojawić się pod inną nazwą – Galaxy W25. Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim nie zadebiutuje jednak już 10 lipca, a dopiero pod koniec 2024 roku.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim ma ciekawą historię

Źródła z łańcucha dostaw podają że Koreańczycy zwykle tworzą nowe smartfony ponad rok. Tymczasem Galaxy Z Fold 6 Slim wyskoczył niczym filip z konopi dopiero w pierwszym kwartale 2024 roku. Wcześniejsze posunięcia producenta wskazywały na produkcję tylko Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6.

Co więcej, pomimo podobnej nazwy, smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim znacząco będzie różnił się od modelu bez żadnego dopisku. W jego wnętrzu znajdzie się bowiem 8-calowy wyświetlacz, a na zewnątrz 6,5-calowy, podczas gdy wewnętrzny ekran w Galaxy Z Fold 6 będzie miał 7,6 cala, a zewnętrzny 6,2-6,3 cala.

Smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim nie zaoferuje jednak wsparcia dla obsługi rysikiem S Pen – takie posunięcie miało pozwolić odchudzić jego konstrukcję, aby zasłużył na dopisek „Slim” w nazwie. Jednocześnie na jego pokładzie znajdą się „podzespoły o lepszej specyfikacji”, ale nie wiemy, o jakich konkretniej mowa.

Co ciekawe, Koreańczycy opracowywali składany model z 8-calowym ekranem wewnętrznym już kilka lat temu, ale finalnie zdecydowali się na mniejszą przekątną w serii Galaxy Z Fold. Wówczas urządzenie z 8-calowym wyświetlaczem źle leżało w dłoni przez swoją grubość.