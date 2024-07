Klienci chcą tego smartfona jak śniegu w lecie

Każdy ma swój wymarzony smartfon, ale na rynku nie ma ani jednego, który zaspokoiłby oczekiwania wszystkich osób. To zrozumiałe – ludzie mają różne potrzeby. Unihertz Jelly Max najwyraźniej jest spełnieniem marzeń pokaźnego grona użytkowników, o czym świadczy jego popularność.

Smartfon Unihertz Jelly Max to wyjątkowy model

Marka Unihertz specjalizuje się w wypuszczaniu na rynek niespotykanych urządzeń. Jej najnowszą propozycją jest smartfon Unihertz Jelly Max, który jest tak mały, że zmieści się do kieszeni na piersi w koszuli. Jest to możliwe, ponieważ wyposażono go w ekran LCD o przekątnej zaledwie 5,05 cala i rozdzielczości HD+ 720×1520 pikseli, który otaczają całkiem wąskie ramki. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi wyświetlacz można bez problemu obsłużyć jedną dłonią.

źródło: Kickstarter

Całość ma wymiary 128,7×62,7×16,3 mm. Jest zatem – patrząc na dzisiejsze standardy w branży – naprawdę gruby, ale dzięki temu udało się zmieścić w nim podzespoły, które zapewnią wysoką wydajność. Wśród nich znajdują się procesor MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) oraz pamięci RAM LPDDR5 i UFS 3.1 (odpowiednio 12 GB i 256 GB).

Pod maską umieszczono również akumulator o pojemności 4000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 66 W (do 90% w 20 minut). Znalazło się też miejsce dla 100 Mpix aparatu głównego i 8 Mpix teleobiektywu, zapewniającego 3,4x zoom optyczny. Na przodzie jest zaś 32 Mpix aparat.

Jelly Max oferuje również hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD) i dodatkowy, programowalny klawisz na bocznej krawędzi, za pomocą którego można uruchomić wybraną funkcję lub aplikację. Przydatnymi dodatkami są też radio FM, moduł NFC i port podczerwieni. Oczywiście nie zabrakło także czytnika linii papilarnych. Całość fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 14.

Smartfon Unihertz Jelly Max już jest hitem

Najnowszy model w ofercie marki nie jest dostępny w regularnej sprzedaży. Można natomiast dorzucić się do zrzutki na platformie Kickstarter, aby otrzymać to urządzenie – już od około 1110 złotych (wysyłka do Polski jest dodatkowo płatna). Dostawa planowana jest w październiku 2024 roku.

Zbiórka okazała się natychmiastowym sukcesem, ponieważ projekt wsparło już ponad 1100 osób, które łącznie wpłaciły ponad 1,125 mln złotych, podczas gdy celem było niespełna 400 tys. złotych. Kto z Was zamawia swoją sztukę?