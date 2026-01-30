Samsung zapowiada nową serię smartfonów. Nie chodzi o Galaxy S26

Chociaż oferta producenta z Korei Południowej jest względnie przejrzysta, to wciąż „dubluje” modele, utrudniając klientom odnalezienie się w jego portfolio. Samsung stwierdził, że znajdzie się w niej miejsce dla nowej serii. To zaskakująca informacja, choć wcześniej pojawiły się znaki, które można z nią powiązać.

Oficjalna zapowiedź serii Samsung Galaxy F70

Na stronie firmy z Korei Południowej pojawiła się oficjalna zapowiedź nowej serii Samsung Galaxy F70, którą zaplanowano na 2 lutego 2026 roku. Już za 3 dni dowiemy się zatem, co za zamkniętymi drzwiami przygotowywali Koreańczycy.

Zapowiedź premiery serii Samsung Galaxy F70 dnia 2 lutego 2026 roku (źródło: Samsung)

Do tej pory nie pojawiła się bowiem ani jedna informacja o tym, żeby Samsung planował wprowadzić na rynek taką linię – jest to zatem naprawdę zaskoczenie. Może mieć to jednak związek z doniesieniami, które ujrzały światło dzienne w listopadzie 2025 roku. Wtedy to bowiem w bazie Geekbench odnaleziono model o nazwie kodowej SM-A776B.

Wskazuje ona, że to smartfon Samsung Galaxy A77. Oznaczałoby to reaktywację serii Galaxy A7x, której ostatnim przedstawicielem był Samsung Galaxy A73, wprowadzony na rynek w 2022 roku. Benchmark podał wówczas informację o układzie graficznym Xclipse 940 (zastosowanym w SoC Exynos 2400) i 8 GB RAM oraz systemie Android 16.

Skoro zatem Samsung oficjalnie zapowiedział rychłą premierę serii Galaxy F70, jest wysoce prawdopodobne, że na rynku w przyszłości zadebiutuje również Galaxy A77. Koreańczycy zwykle tworzą podobne modele o podobnych parametrach w ramach linii Galaxy A, Galaxy F i Galaxy M.

Do kogo będzie kierowany smartfon Samsung Galaxy F70?

Producent zapowiada, że seria Galaxy F70 ma być kierowana do „młodych klientów, którzy chcą wyrazić siebie” i zaoferuje „mocną specyfikację i innowacyjne funkcje AI”. Cena smartfonów, wchodzących w jej skład, nie przekroczy w Indiach 30 tysięcy rupii (równowartość ~1150 złotych), aczkolwiek pierwszy z modeli, który zostanie zaprezentowany już 2 lutego 2026 roku, ma mieścić się w segmencie od 10 do 15 tysięcy rupii (około 385-575 złotych).

Jak zauważa serwis SamMobile, Samsung sprzedaje już w Indiach model Galaxy F17 5G za podobną kwotę, co może spowodować zakłopotanie wśród klientów. Równocześnie jego zdaniem producent sugeruje, że seria Galaxy F70 skupi się na aparatach, więc może być kierowana do osób, dla których ten obszar jest najważniejszy.

Samsung Galaxy F17 5G (źródło: Samsung)

Ciekawe jednak, jak Koreańczycy odróżnią go od Galaxy F17 5G, który ma 13 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie i trio 50 Mpix (f/1.8) z OIS + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do makro na tyle, zatem naprawdę atrakcyjny zestaw w tak tanim modelu. Może Samsung zwiększy rozdzielczość aparatu na przodzie, skoro mówi o „wyrażaniu siebie”?