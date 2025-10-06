Xiaomi zwariowało. Coraz trudniej nadążyć

Xiaomi odrzuciło logicznie zrozumiałe budowanie smartfonowego portfolio. Zamiast tego stawia na zwariowane decyzje, przynajmniej jeśli chodzi o nazewnictwo (a właściwie numerację) modeli oraz częstotliwość ich wypuszczania.

Najpierw Xiaomi 15T, a 5 miesięcy później Xiaomi 17T. Czego nie rozumiesz?

25 września 2025 roku na rynku zadebiutowały topowe smartfony Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Dla części użytkowników była to niespodzianka, bo byli to następcy serii Xiaomi 15, więc logiczna numeracja wskazywałaby na to, że będą mieć w nazwach liczbę „16”. Chiński producent chciał jednak w ten sposób zaznaczyć, że prowadzi bezpośrednią walkę z firmą Apple, która w tym samym miesiącu wypuściła na rynek iPhone’a 17 oraz bardziej wypasione iPhone’y 17 Pro i Pro Max.

Jednak zaledwie dzień wcześniej – 24 września – odbyła się premiera serii Xiaomi 15T (a recenzję modelu Xiaomi 15T Pro możesz już przeczytać na Tabletowo.pl). Numeracja więc się rozjechała, ale wygląda na to, że zostanie zrównana. Chiński producent już teraz pracuje, ponoć, nad modelami Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Jeśli uznamy pierwszy krok za sensowny, to ten wydaje się jego logicznym następstwem. Tylko że…

Sama numeracja to jedno, ale z najnowszych doniesień wynika, że Xiaomi zamierza nie tylko pominąć szesnastki w swojej serii T, ale też wypuścić siedemnastki zaledwie pięć miesięcy po piętnastkach. Konkretnie: smartfony Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro mają zostać zaprezentowane jeszcze przed targami MWC 2026, a więc najprawdopodobniej jeszcze w lutym przyszłego roku.

Przestarzały nim zdąży się w ogóle zestarzeć

Kasia w recenzji udowodniła, że Xiaomi 15T Pro to kawał dobrego smartfona, szczególnie jeśli chodzi o ekran, aparat i jakość wykonania. I choć jest zupełną nowinką, to wychodzi na to, że już za niespełna pół roku będzie wydawał się mocno przestarzały, gdy świat oblepiony zostanie plakatami Xiaomi 17T Pro.

Oczywiście, jest jeszcze za wcześnie, by cokolwiek mówić na temat specyfikacji nadchodzących urządzeń. Jedyne, na co wskazują opisywane doniesienia, to że podstawowy model Xiaomi 17T zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 8500, a Xiaomi 17T Pro – w topowy chipset MediaTek Dimensity 9500.