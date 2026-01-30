Sporo zmian na Allegro. Część z nich jest kontrowersyjna

Już wkrótce Allegro zaktualizuje regulamin i politykę prywatności platformy oraz poszczególnych usług. Część zmian jest kontrowersyjna, a jedna z ważnych dla rodzin usług zostanie oficjalnie wyłączona.

Łatwiejszy zwrot zakupów z Allegro za pośrednictwem Poczty Polskiej

Allegro zaanonsowało szereg zmian w kilku swoich usługach. Jedną z nich jest możliwość nadania zwrotu przesyłek we wszystkich placówkach Poczty Polskiej – od teraz nie tylko w urzędach pocztowych, ale też w agencjach oraz filiach. To duże ułatwienie dla kupujących, ponieważ nie muszą już wybierać się do urzędów pocztowych, aby nadać zwrot. Co istotne: opcja ta będzie dostępna dla użytkowników od 16 lutego 2026 roku.

Na bezpłatny zwrot zakupów z dostawą w ramach pakietu Allegro Smart! masz 14 dni. Wystarczy, że zalogujesz się na platformę, przejdziesz do zakładki Moje zakupy, odnajdziesz zamówienie, z którego produkty chcesz zwrócić, a następnie klikniesz w przycisk Zwróć zakup. Konieczne jest też wypełnienie formularza zwrotu i potem nadanie paczki w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Zmiany w usłudze Allegro Share i ulepszone sortowanie produktów

Od 16 lutego 2026 roku zmiany zostaną wprowadzone także do programu Allegro Share. Dzięki aktualizacji regulaminu zasady przyznawania nagród mają być bardziej przejrzyste. Przede wszystkim platforma doprecyzuje, że:

punkty można otrzymać wyłącznie w przypadku polecania oferty z metodą dostawy inną niż odbiór osobisty,

z kuponów promocyjnych nie skorzystasz w kategoriach: Elektronika – Komputery – Internet, Elektronika – Komputery – Kryptowaluty, Elektronika – Telefony i Akcesoria – Pre-paid, Kultura i rozrywka – Gry – Przedmioty cyfrowe, Kultura i rozrywka – Kody i doładowania, Kolekcje i sztuka – Kolekcje – Numizmatyka, Kolekcje i sztuka – Kolekcje – Pieniądz papierowy, Kolekcje i sztuka – Produkty inwestycyjne oraz w przypadku polecania produktów dostarczanych elektronicznie.

W regulaminie obowiązującym od 16 lutego 2026 roku zostanie zaktualizowany też zapis dotyczący sortowania wyników. Allegro informuje, że system sortowania po najwyższej ocenie produktu weźmie pod uwagę nie tylko najwyższą ocenę sprzedawanego przedmiotu, ale także rodzaj oraz liczbę ocen (w tym stosunek pozytywnych do negatywnych) wraz z ich aktualnością.

Nowości reklamowe na Allegro – część może Ci się nie spodobać…

Nowa polityka prywatności na popularnej polskiej platformie e-commerce wprowadzi zmiany w sekcji reklam. W zaktualizowanym regulaminie znajdą się m.in. zapisy dotyczące możliwości:

wyświetlania reklam na zlecenie platformy w oparciu o przekazane przez użytkownika dane np. adres mailowy lub numer telefonu,

wyświetlania reklam w oparciu o dane osobowe udostępnione serwisowi,

przetwarzania danych użytkownika przez systemy i modele AI,

pozyskiwania i przetwarzania danych dot. obywatelstwa (niektóre usługi finansowe są zależne od tej informacji).

Allegro i Allegro Finance będą też korzystały z usługi ThreatMetrix firmy Lexisnexis Risk Solutions (EUROPE) Limited, aby zwiększyć bezpieczeństwo na platformie. Polityka prywatności w Allegro Finance również zostanie uzupełniona o zapis dotyczący wykorzystywania funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Z kolei w ramach usługi Allegro Pay zostanie wdrożona nowa funkcja o nazwie budżety zakupowe. Opcja ta pozwoli użytkownikowi ustawić indywidualne dzienne oraz miesięczne limity wydatków. Jak twierdzi platforma – dzięki temu zyskasz większą kontrolę nad swoimi finansami, a także unikniesz niespodziewanego obciążenia portfela pod koniec miesiąca.

Ponadto w Allegro Pay zostanie zaktualizowana lista źródeł o rejestry państwowe. Platforma uzupełni swoje systemy m.in. o dane firmowe CEIDG, a także umożliwi potwierdzanie tożsamości przez aplikację mObywatel.

Polski serwis e-commerce wdroży też zmiany w rozpatrywaniu zgłoszeń i skarg. Wkrótce zasady mają być bardziej przejrzyste i oparte na Akcie o usługach cyfrowych (DSA). Nowa procedura ma dotyczyć przede wszystkim zgłoszeń i skarg, które wnoszone są w przypadkach ewidentnie bezzasadnych.

Zasada działania będzie oparta na trzech krokach. Przede wszystkim pracownicy będą weryfikowali zgłoszenia i skargi, a użytkownicy, którzy przesyłają minimum 100 bezzasadnych zgłoszeń miesięcznie, otrzymają ostrzeżenie. Jeśli ostrzeżenie nie będzie skuteczne, Allegro może podjąć decyzję o tym, iż nie będzie rozpatrywać zgłoszeń przez maksymalnie 6 miesięcy.

Podkreślę, że zmiany w powyższych regulaminach również nastąpią z dniem 16 lutego 2026 roku.

Allegro Family odchodzi do przeszłości

Usługa Allegro Family, uruchomiona w lipcu 2021 roku, z dniem 16 lutego 2026 roku zostanie oficjalnie zamknięta. Dla obecnych użytkowników oznacza to, że grupa rodzinna przestanie istnieć. Twórcy platformy twierdzą, że zdecydowali się rozwijać inne korzyści w ramach Allegro Smart!, takie jak dodatkowe Smart! Monety za wyzwania czy specjalne zniżki, kody rabatowe i benefity od naszych partnerów.

Ponadto użytkownik Allegro będzie mógł jeszcze łatwiej zaangażować się w cele charytatywne. Obecnie szczytne cele można wspierać za pomocą licytacji lub podczas kupowania produktów z ikoną serca. Z kolei od 31 marca 2026 roku na platformie pojawi się opcja wpłać do Puszki Dobra – jeśli znajdziesz szczytny cel, który zechcesz wesprzeć, możesz wpłacić pieniądze bez potrzeby licytowania, kupowania czy wystawiania produktu. Co istotne – 100% Twoich wpłat jest przekazywane wybrany przez Ciebie cel charytatywny.