No nieźle: Xiaomi też skopiuje Samsunga

Ciekawe, co na to Samsung. Z jednej strony może być dla niego miłe, że jest dla kogoś inspiracją, ale z drugiej raczej wolałby się wyróżniać na tle konkurencji. Nie będzie to jednak łatwe, bo Xiaomi ma dołączyć do grona producentów, którym bardzo spodobał się Galaxy S23.

Dlaczego na rynku jest tak wiele takich samych smartfonów?

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak wiele smartfonów jest tak bardzo do siebie podobnych? Musicie wiedzieć, że nie każdy jeden model jest projektowany i produkowany przez danego producenta. Czasami kupują oni gotowy projekt i ewentualnie wprowadzają w nim pomniejsze zmiany (lub nie), i po prostu każą nanieść na niego swoje logo. Robią tak również największe marki, gdyż pomaga to obniżyć koszty (Samsung też).

Xiaomi często sprzedaje jeden model pod różnymi nazwami – identyczne konstrukcje, z często zmienionym wykończeniem, trafiają do oferty marki Redmi i POCO, nie mówiąc już o tym, że nierzadko producent ma w swoim portfolio mnóstwo bardzo podobnych smartfonów, różniących się jedynie szczegółami. To z pewnością pomaga mu sprzedawać więcej niższym kosztem, co jest szczególnie ważne z perspektywy deklaracji, że marża ze sprzedaży urządzeń nie przekroczy sumarycznie 5%.

Meizu S23, Xiaomi S23. Kto następny skopiuje Samsunga?

Moim zdaniem Samsung Galaxy S23 nie jest małym dziełem sztuki, ale to moja subiektywna opinia – popularność najnowszych eSek w początkowym okresie dostępności sugerują, że mogę być w mniejszości. Najwyraźniej chińska konkurencja chce ugrać na tym coś dla siebie, ponieważ na rynku pojawi się niejeden podobny smartfon.

fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl

Niedawno oficjalnie dowiedzieliśmy się, że Meizu jeszcze w marcu 2023 roku oficjalnie zaprezentuje modele Meizu 20 i 20 Pro, które będą bardzo podobne do Galaxy S23 i Galaxy S23+. Teraz okazuje się, że nie tylko ta chińska marka „zainspiruje się” nowymi eSkami – według najnowszych informacji, Redmi w trzecim kwartale 2023 roku wprowadzi na rynek przynajmniej jeden smartfon, który ma czerpać z designu Galaxy S23.

Mówi się, że będzie to przedstawiciel serii Redmi K60, która pierwotnie zadebiutowała pod koniec grudnia 2022 roku – może zostać on opatrzony dopiskiem „Ultra”. O ile jego nazwa wciąż nie jest pewna, o tyle specyfikacja już bardziej, ponieważ na jej temat też mamy kilka informacji i raczej mało prawdopodobne, aby zaszły w niej diametralne zmiany (aczkolwiek naturalnie nigdy nie można tego wykluczyć ze 100% pewnością).

Nadchodząca nowość będzie smartfonem z wysokiej półki, ponieważ na jego pokładzie znajdzie się wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz oraz procesor MediaTek Dimensity 9200, a do tego urządzenie zapewni wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 100 W.

Jeśli już dwóch producentów „zainspirowało się” Samsungiem Galaxy S23, niewykluczone, że nie tylko oni zdecydują się na coś podobnego. Pytaniem pozostaje: kto będzie następny? Piszcie w komentarzach swoje typy!