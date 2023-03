Ten laptop Asusa to nie tylko ekran OLED. To również potężny procesor Intel Core i9

Ekrany bazujące na matrycy OLED coraz częściej pojawiają się w laptopach i brak LCD nikogo już w dzisiejszych czasach nie dziwi. Asus rozwija swoją linię Vivobook o nowy model – Vivobook S 16 Flip OLED (TP3604), który ma nie tylko do dyspozycji świetny ekran, ale i mocarny procesor Intel Core i9 13. generacji. Czym jeszcze może się pochwalić?

ASUS Vivobook S 16 Flip OLED – wielofunkcyjny sprzęt z potężnym procesorem

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że ASUS wprowadza do Polski swoje najnowsze laptopy dla graczy: ROG Strix SCAR 16 i 18, a także o Chromebooku CM14 odpornym na przeciwności losu. Tym razem przychodzi czas na urządzenie z zupełnie innego segmentu – Vivobook S 16 Flip OLED.

Urządzenie otrzymało 16-calowy, dotykowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 3,2K (3200 × 2000 pikseli) z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz i czasem reakcji 0,2 ms. Nie zabraknie tu 100% pokrycia przestrzeni barw DCI-P3, certyfikatu PANTONE Validated, a także szkła Corning Gorilla Glass NBT.

Panel wspiera rysik z 4096 poziomami nacisku. Jako iż mamy tu do czynienia z urządzeniem Flip – nie mogło się obyć bez zawiasu 360° umożliwiającego korzystanie w trybie tabletu.

Sercem ASUS Vivobook S 16 OLED w najmocniejszej wersji zostanie procesor Intel Core i9-13900H (14 rdzeni – 6P + 8E), połączony z układem graficznym Intel Iris Xe z 96 rdzeniami. CPU ma do dyspozycji 16 GB pamięci RAM DDR4-3200 i 1 TB SSD PCI-e 3.0.

Sprzęt ma także zamontowaną kamerkę internetową Full HD, zestaw głośników sygnowanych Harman Kardon i zestaw potrzebnych portów i łączności:

1x USB-C 3.2 Gen 2 z funkcją PD i DisplayPort,

1x USB-A 3.2 Gen 2,

1x USB-A 2.0,

1x HDMI 2.1,

1x audio jack 3,5 mm

1x DC,

Bluetooth 5.2,

Wi-Fi 6E.

Energii dostarcza bateria o pojemności 70 Wh. Laptop standardowo ma działać na systemie Windows 11.

ASUS Vivobook S 16 Flip także z ekranem IPS

Co ciekawe, ASUS wprowadzi do sprzedaży także wersje laptopa pozbawioną ekranu OLED, a w zamian do dyspozycji będzie 16-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli.

Sprzęt w wersji z ekranem IPS będzie wyposażony w słabsze procesory: układ Intel Core i3-1315U, Core i5-1335U lub Core i5-13500H. Laptop dostanie też mniejszą baterię – 50 Wh dla procesorów z dopiskiem H lub 45 Wh dla modeli z dopiskiem U.

Jak na razie nie znamy cen nowego laptopa Asusa.