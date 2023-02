Samsung Galaxy S23 dostępny w Polsce. Jest już pierwsza promocja

Dziś, 17 lutego 2023 roku, rusza regularna sprzedaż smartfonów z serii Samsung Galaxy S23 w Polsce i na całym świecie. Oferta premierowa (bo nie przedsprzedażowa – telefony były od razu dostępne w sklepach) zakończyła się, ale producent przygotował nową promocję – pierwszą po rozpoczęciu regularnej sprzedaży. Co można zyskać w jej ramach?

Samsung jest zadowolony z wielkości sprzedaży serii Galaxy S23

Sprzedaż w ofercie premierowej najnowszych flagowców producenta z Korei Południowej rozpoczęła się 1 lutego i trwała do 16 lutego 2023 roku. W komentarzach na Tabletowo.pl i w serwisach społecznościowych widzieliśmy, że wiele osób zdecydowało się kupić model z serii Galaxy S23, do czego skutecznie zachęcała oferta premierowa.

Przypomnijmy, że w jej ramach klienci otrzymywali wersję z dwukrotnie większą pamięcią wewnętrzną w cenie tańszego wariantu oraz do 3600 złotych po oddaniu starego smartfona (minimum było gwarantowane 500 złotych), a także roczne ubezpieczenie Samsung Care+ za 0 złotych.

Wyjątkiem był Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB, na którego Samsung dawał 700 złotych rabatu, podczas gdy różnica względem konfiguracji 12/512 GB wynosi 1200 złotych.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Kto skorzystał z oferty premierowej, mógł zatem wiele zyskać i oszczędzić. Oferta na start różniła się w zależności od rynku, ale w połączeniu z tym, co oferują nowe eSki, pomimo wyższych cen względem serii Galaxy S22, mieliśmy do czynienia z dużą popularnością nowych flagowców.

Według Samsunga już przedsprzedaż poprzedniej generacji była „wielkim sukcesem”, ponieważ w pierwszym tygodniu sprzedano dwa razy więcej egzemplarzy niż modeli z rodziny Galaxy S21. Koreańczycy chwalą się, że w tym roku popyt był jeszcze większy, ale nie podają konkretnych liczb – zdradzili jedynie, że 60% klientów wybrało Galaxy S23 Ultra.

Tegoroczna liczba zamówień w przedsprzedaży odzwierciedla silne zaufanie naszych klientów do naszej marki i pokazuje, w jaki sposób nasze zaangażowanie w przełomowe innowacje i zrównoważony rozwój nadal odbija się echem od konsumentów. TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business w Samsung Electronics

Oferta premierowa zakończona, ale jest już pierwsza promocja na smartfony z serii Galaxy S23

W komentarzach niejednokrotnie natknęliśmy się na głosy, że Samsung bardzo szybko przygotuje pierwszą promocję na swoje najnowsze flagowce i rzeczywiście tak się stało. I choć nie jest ona aż tak korzystna jak oferta przedsprzedażowa, to nadal może zostać uznana za kuszącą. Można bowiem dostać przydatny gratis.

Osoby, które kupią smartfon z serii Galaxy S23 w okresie od 17 lutego do 3 marca 2023 roku, aktywują go do 12 marca 2023 roku (tj. uruchomią z aktywną kartą SIM polskiego operatora) i zalogują się do aplikacji Samsung Members oraz klikną w banner promocyjny, a następnie wypełnią formularz zgłoszeniowy do 19 marca 2023 roku, otrzymają w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 Pro w kolorze czarnym, które w oficjalnej polskiej dystrybucji kosztują od 899 złotych.

Promocja obowiązuje w sklepie Samsunga i u jego autoryzowanych partnerów, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt i x-kom (są to linki afiliacyjne – jeśli kupicie przechodząc przez nie do poszczególnych sklepów, dostaniemy niewielką prowizję).