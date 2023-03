Nowa promocja w Play. Smartfony taniej o VAT

Operator sieci Play startuje właśnie z wiosenną promocją, w której klienci przenoszący numer mogą kupić smartfony Samsung, Xiaomi lub Motorola taniej o VAT. Jakie modele dostępne są w ramach akcji?

Wiosenna oferta Play

Nowa oferta Play skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i dla tych biznesowych. Smartfona tańszego o wartość podatku VAT mogą kupić klienci indywidualni, którzy zdecydują się przenieść swój numer.

Wystarczy, że wybiorą oni ofertę L lub HOMEBOX – pakiet danych na karcie do internetu domowego został zwiększony do 300 GB.

Tańsze o VAT smartfon, dostępne są również dla klientów kupujących nowy numer na stronie internetowej operatora. Dodatkowo dostępność oferty jest rozszerzona o ofertę M.

Promocja smartfon bez VAT (źródło: materiały prasowe operatora)

Żeby z oferty mogli skorzystać klienci firmowi, muszą przenieść numer do ofert L lub XL. Dodatkowo klienci biznesowi dostaną 2 razy większy pakiet GB. Play zapewnia, że do momentu zmiany operatora abonament za usługi w Play wynosi 0 złotych. Dzięki temu klienci mogą zyskać nawet 6 miesięcy bez opłat.

Ponadto klienci, którzy zdecydują się na przejście do sieci Play, mogą skorzystać z pakietu Play360. To zbiór usług, w którego skład wchodzi m.in. naprawa telefonu, a także dostęp do biblioteki Legimi z e-bookami i audiobookami.

Smartfony bez VAT

Promocją są objęte wszystkie smartfony Samsung, Xiaomi i Motorola. Dla przykładu, przyjrzyjmy się promocyjnym cenom modeli Samsung Galaxy S23 5G, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G oraz Motorola moto g42. Ile trzeba zapłacić za te smartfony? Ich ceny kształtują się następująco: