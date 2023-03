ChatGPT dostępny jest teraz nawet na zegarkach Apple Watch

Z pewnością słyszeliście już o ChatGPT, który już od jakiegoś czasu bije rekordy popularności. Teraz użytkownicy Apple Watch mogą skorzystać z niego bezpośrednio na swoich smartwatchach.

Nie słyszałeś jeszcze o ChatGPT?

ChatGPT to zaawansowany model językowy oparty na sztucznej inteligencji, który umożliwia prowadzenie dialogu z realnymi użytkownikami.

Jego twórcy, czyli firma OpenAI, podkreślają, że ten model został przetrenowany na ogromnych zbiorach danych tekstowych, co pozwala mu na generowanie odpowiedzi, które wydają się być napisane przez człowieka. Podczas treningu model był intensywnie wspierany przez ekspertów, którzy pomagali w ulepszaniu jego funkcjonalności. Czat jest stworzony na bazie serii GPT 3.5.

Warto dodać, że sztuczna inteligencja to jednak nie tylko generowanie odpowiedzi tekstowych. Na popularności zyskały także generatory obrazów, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Narzędzia, które oferują takie rozwiązanie to m.in. DALL-E 2 i Midjourney AI. W odpowiednie pole tekstowe wystarczy wpisać opis, a program wygeneruje dla nas unikatową grafikę.

8 Ocena

Sztuczna inteligencja na Twoim nadgarstku

Jeśli często korzystasz z ChatGPT, a dodatkowo jesteś szczęśliwym posiadaczem zegarka Apple Watch, to teraz możesz się właściwie nie rozstawać ze sztuczną inteligencją OpenAI. W App Store dostępna jest nowa aplikacja o nazwie WatchGPT.

O wprowadzeniu apki do sklepu Apple poinformował jej deweloper, Hidde van der Ploeg. Dzięki tej aplikacji możesz teraz wchodzić w interakcje z czatem bezpośrednio ze swojego nadgarstka. Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytanie, użytkownik może udostępnić ją w formie wiadomości SMS, e-maili i innych aplikacji społecznościowych bezpośrednio z zegarka Apple Watch.

Aplikacja WatchGPT (źródło: Twitter)

Pytania do sztucznej inteligencji można zadawać za pomocą wpisywania go na klawiaturze ekranowej, ale także głosowo. Użytkownicy mogą ustawić WatchGPT jako skrót na tarczy zegarka i w ten sposób da się szybko uzyskać dostęp do aplikacji jednym dotknięciem.

Here’s a quick little demo of the app 😊 pic.twitter.com/vtr5a7aQKO — Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) March 7, 2023

Niestety, aplikacja WatchGPT nie jest darmowa. Żeby korzystać z rozwiązania OpenAI bezpośrednio ze swojego smartwatcha, trzeba płacić 4,99 dolarów, czyli równowartość ~22 złotych miesięcznie.