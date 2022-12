Kup Xiaomi, a słuchawki za pół tysiąca złotych dostaniesz za darmo

Jeśli w ostatnim czasie planowaliście kupić jakiś sprzęt od Xiaomi, to warto zrobić to właśnie teraz, bowiem taka promocja jak ta, nie zdarza się zbyt często.

Jak zgarnąć słuchawki od Xiaomi za darmo?

Na łamach Tabletowo na bieżąco informujemy Was o różnych wartych uwagi i skorzystania okazjach. Tym razem, autoryzowany sklep Xiaomi ogłosił specjalną świąteczną promocję, w której do zgarnięcia są świetne słuchawki Xiaomi Buds 3 zupełnie za darmo. Co należy zrobić, żeby je otrzymać?

Aby skorzystać z promocji należy zrobić zakupy w sklepie mi-store.pl lub w salonie stacjonarnym Xiaomi Store za kwotę minimum 1500 złotych. To, jakie produkty kupicie, zależy już tylko od Was. Z racji zbliżających się świąt z pewnością coś Wam przyjdzie do głowy, chociażby w formie prezentów dla bliskich czy też dla siebie. A warto dodać, że Xiaomi Buds 3 to jeden z lepszych modeli słuchawek prawdziwie bezprzewodowych (TWS) w ofercie producenta.

Xiaomi Buds 3 (źródło: Xiaomi)

Co kupić od Xiaomi, aby wydać 1500 złotych?

Postanowiłem przejrzeć ofertę sklepu mi-store.pl, by sprawdzić, co można kupić, żeby „załapać” się na promocję. Z pewnością pierwszym przychodzącym nam do głowy pomysłem będzie telefon. I rzeczywiście, słuchawki możemy zgarnąć kupując sobie chociażby smartfon POCO F4, kosztujący 2199 złotych w najtańszej wersji. Kolejnymi wyborami mogą być też Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T lub 12T Pro, albo nieco tańszy Redmi Note 11 Pro 5G.

Inną opcją mogą być też hulajnogi elektryczne, których ceny zaczynają się od 1749 złotych. Szukając propozycji dalej, warto spojrzeć też wówczas na roboty sprzątające, telewizory i monitory Xiaomi. Opcji jest mnóstwo, a przecież nikt nie powiedział, że trzeba kupić jeden produkt o takiej wartości. Oprócz tego, trzy smartfony Xiaomi w świątecznej promocji są teraz tańsze o nawet 150 złotych.

źródło: Xiaomi Store

Tak czy inaczej, to naprawdę dobra promocja z której warto skorzystać, jeśli i tak planowaliśmy większy zakup jednego lub większej ilości sprzętów marki Xiaomi. Czasu nie mamy jednak zbyt wiele. Promocja trwa bowiem tylko od 9 do 24 grudnia i jest dostępna wyłącznie na stronie mi-store.pl oraz w stacjonarnych sklepach Xiaomi Store.