Nowy Huawei Watch Buds to smartwatch z niespodzianką

Huawei Watch Buds nie jest zwyczajnym smartwatchem, mimo że na pierwszy rzut oka właśnie na taki wygląda. Urządzenie ma jednak – dosłownie – bogate wnętrze. Dla wielu osób może to być połączenie idealne.

Huawei Watch Buds to urządzenie typu 2w1

Chiński producent ma już doświadczenie w łączeniu dwóch urządzeń w jedno – pamiętacie jeszcze Huawei TalkBand B2? Dziś oficjalnie zadebiutował smartwatch Huawei Watch Buds, którego nazwa jasno daje sygnał, że ma on coś wspólnego ze słuchawkami. I rzeczywiście tak jest, bowiem można go otworzyć – po podniesieniu części z ekranem oczom użytkownika ukażą się słuchawki bezprzewodowe, które utrzymywane są przez magnesy. Tutaj warto wspomnieć, że według deklaracji producenta konstrukcja wytrzyma 100000 otwarć i zamknięć.

Mimo że są niewielkie i lekkie (każda waży zaledwie 4 gramy), zapewniają one oczekiwaną od słuchawek prawdziwie bezprzewodowych funkcjonalność. Przede wszystkim aktywną redukcję szumów z możliwością włączenia trybu transmisji wybranych dźwięków z otoczenia, a także pełnozakresową wysoką rozdzielczość, czystą jakość dźwięku i bogate szczegóły podczas odtwarzania audio – tym bardziej, że parametry dźwięku dostosowywane są do budowy ucha użytkownika.

Słuchawki wspierają też obsługę gestami – dwukrotnie dotknięcie odbiera połączenie oraz włącza i wstrzymuje odtwarzanie muzyki, zaś trzykrotne przełącza tryb redukcji szumów – a do tego niestandardowe operacje, tj. umożliwiają ustalenie własnych gestów dla wybranych funkcji.

Warto też wspomnieć o tym, że smartwatch nie ma ani głośnika, ani mikrofonu, a gdy nadejdzie połączenie głosowe, na ekranie zegarka będzie można ewentualnie przełączyć dźwięk na sparowany smartfon. Huawei Watch Buds nie jest bowiem autonomiczny, gdyż nie obsługuje eSIM.

Producent podaje, że Huawei Watch Buds będzie pracował na jednym ładowaniu do 3 dni (słuchawki ładują się w smartwatchu, a on sam indukcyjnie), natomiast same TWS-y z włączoną aktywną redukcją szumów mają odtwarzać muzykę przez 3 godziny, a z wyłączoną przez maksymalnie cztery godziny.

Jeśli zaś chodzi o sam smartwatch, to ma on wymiary 47×47,5×14,99 mm i waży 66,5 grama (bez paska, a do wyboru są dwa kolory – czarny i brązowy, o szerokości 22 mm) oraz wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala, rozdzielczości 466×466 i 326 ppi. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej.

Huawei Watch Buds wspiera łączność NFC oraz systemy lokalizacji GPS, Glonass, Galileo i Beidou, a do tego oferuje ponad 80 trybów sportowych, pulsometr, funkcję pomiaru SpO2 i stresu wraz z możliwością poprowadzenia relaksujących ćwiczeń oddechowych, a także potrafi monitorować i analizować sen. Ponadto zegarek obsługuje łączność Bluetooth 5.2.

Warto też wspomnieć o tym, że urządzenie ma certyfikat IP54, ale jednocześnie producent zastrzega, że z uwagi na jego otwieraną konstrukcję woda może dostać się do sekcji ze słuchawkami i konieczne jest dbanie o to, aby była ona sucha. Nie jest to zatem idealny model dla osób, które lubią pływać, a i może lepiej go zdjąć przed wejściem do wanny czy pod prysznic.

Smartwatch Huawei Watch Buds pracuje na systemie HarmonyOS 3 i można go połączyć z urządzeniami z Androidem (7.0 lub nowszym) i iOS (9.0 lub nowszym).

Huawei Watch Buds live action pic.twitter.com/zxr3F6h2GI — Deng Li (@MrDengLi) December 9, 2022

Cena, dostępność

Regularna cena Huawei Watch Buds została ustalona w Chinach na 2988 juanów, co jest równowartością ~1910 złotych. Podobną cenę wybrano dla Huawei Watch D, który w Polsce zadebiutował w cenie 1799 złotych (niższej niż w krajach, gdzie walutą jest euro).

Na tę chwilę nie wiadomo jednak, czy smartwatch Huawei Watch Buds trafi do sprzedaży w Polsce, a jeżeli tak, to kiedy i w jakiej cenie.