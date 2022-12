Odświeżona Motorola moto g play to smartfon dla mało wymagających

Motorola postanowiła zaprezentować światu nową, odświeżoną wersję modelu moto g play na rok 2023. Będzie to niedroga propozycja z niższej półki dla mało wymagających od smartfona użytkowników. Sprawdźmy, co dokładnie zaoferuje.

Pierwsza generacja moto g play została zaprezentowana w 2021 roku. Oferowała dość ubogą specyfikację, lecz w adekwatnej do niej cenie. Teraz model ten doczekał się lekkiego odświeżenia, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.

Specyfikacja moto g play (2023)

Na froncie mamy do czynienia z ekranem IPS o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości zaledwie HD+ (1600×720 pikseli), ale na osłodę z częstotliwością odświeżania na poziomie 90Hz. Na górze ulokowano okrągły otwór, w którym umieszczono 5 Mpix aparat do selfie. Dolna bródka jest ewidentnie większa od pozostałych ramek, ale w tym przedziale cenowym wciąż trudno oczekiwać czegoś więcej.

źródło: Motorola

Za wydajność ma odpowiadać procesor MediaTek Helio G37, czyli ośmiordzeniowa jednostka, wykonana w 12 nm. Układ ten miał swoją premierę… przeszło dwa lata temu. Zwyczajnie żal, że Motorola nie pokusiła się o wrzucenie tutaj czegoś nowszego. Nowa Motka otrzymała też zaledwie 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Ciekaw jestem, jak taka ilość RAM będzie spisywać się w 2023 roku. Pocieszeniem jest tutaj fakt, że pamięć można rozbudować o kartę microSD.

źródło: Motorola

Główny aparat na tyle ma rozdzielczość 16 Mpix, a wspomagają go dodatkowo dwie matryce po 2 Mpix każda – jedna do zdjęć makro, druga zaś do wykrywania głębi. Z tyłu znalazł się też czytnik linii papilarnych, ulokowany w logo Motorola. Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 10 W poprzez port USB-C. Nie ma modemu 5G i NFC, ale jest za to dwuzakresowe WiFi. Motorola moto g play (2023) po wyjęciu z pudełka będzie działać pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką My UX.

Cena i dostępność

Motorola wyceniła swoją najnowszą budżetową propozycję na 169,99 dolarów (równowartość ~760 złotych). Urządzenie trafi do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych 12 stycznia 2023 roku. Póki co nie wiemy, czy nowa Motorola moto g play 2023 pojawi się na naszym rynku.