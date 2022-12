Żabka ma subskrypcję na kawę, a AMIC Energy na hot dogi i… myjnię. Jaka cena?

Okazuje się, że w ramach subskrypcji można sprzedać dosłownie wszystko, nie tylko dostęp do platformy VOD, serwisu streamingowego z muzyką czy usług telekomunikacyjnych. W listopadzie 2022 roku Żabka wprowadziła kawonament, czyli abonament na kawę, a teraz z podobną, choć bardziej rozbudowaną subskrypcją startuje sieć stacji benzynowych AMIC Energy.

Subskrypcja na hot dogi i myjnię na stacjach benzynowych AMIC Energy

Już od dłuższego czasu wizyta na stacji benzynowej jest raczej niezbyt przyjemnym doświadczeniem i niestety nie zapowiada się, żeby miało się to zmienić, a na pewno nie w najbliższej przyszłości, bo tę dalszą trudno przewidzieć, biorąc pod uwagę to, jak wiele jest dziś zmiennych. Sieć stacji AMIC Energy chce jednak zachęcić do nawet codziennych wizyt.

W całej Polsce jest ponad sto stacji pod tym logotypem i jeśli subskrypcja będzie cieszyła się dużą popularnością wśród klientów, to mogą one wkrótce zacząć przeżywać prawdziwe oblężenie, i to nie tylko przez kierowców. Dla zainteresowanych przygotowano dwa rodzaje subskrypcji, obie w cenie 69 złotych za miesiąc.

Pierwsza subskrypcja zapewnia możliwość skorzystania z dowolnego programu myjącego na myjni automatycznej maksymalnie raz w tygodniu, czyli łącznie cztery razy. Nietrudno policzyć, że wówczas za jedno mycie wyjdzie 17,25 złotych. Nie na wszystkich stacjach jest jednak myjnia – na stronie internetowej można sprawdzić, gdzie się znajdują.

źródło: AMIC Energy PL

Ponadto klienci mogą kupić subskrypcję na hot dogi – w jej ramach będziecie mogli odebrać jednego hot doga każdego dnia przez 30 dni. Co ważne: nie można odbierać hot dogów „akonto”, tj. w jednym dniu więcej niż jednego. Nieodebrane hot dogi „przepadają”.

Co ważne: subskrypcja obowiązuje przez 30 dni i nie odnawia się automatycznie – jeśli klient chce dalej z niej korzystać, musi ponownie ją wykupić.

Regulamin korzystania z Subskrypcji (PDF)

Jak wykupić subskrypcję na myjnię lub/i hot dogi na stacjach AMIC Energy?

Warunkiem koniecznym do wykupienia subskrypcji jest bycie zarejestrowanym członkiem programu lojalnościowego AMIC CLUB. Można ją nabyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej (dostępnej w sklepie Google Play, Huawei AppGallery i Apple App Store) oraz konta internetowego, a także na stacjach AMIC Energy. Opłata za korzystanie z subskrypcji jest pobierana z salda punktowego konta internetowego w ramach programu AMIC CLUB lub może zostać opłacona kartą bądź gotówką.

Jego członkowie z pewnością wiedzą, w jaki sposób zbiera się punkty – za litr paliwa standard przyznawane są 2 punkty, za litr paliwa PRO 4 punkty, za zakup wyrobów tytoniowych i doładowań SIM 1 punkt za każde 2 złote, a za pozostałych produktów ze sklepu 5 punktów za każdą złotówkę. Ponadto można zdobyć 10 punktów za każdą złotówkę, wydaną na zakup usług (np. myjnia) oraz produktów z oferty gastronomicznej.

Trzeba jednak pamiętać, że klienci flotowi otrzymają tylko 1 punkt za każdy litr (dowolnego) paliwa – indywidualni są lepiej punktowani, z wiadomych powodów.