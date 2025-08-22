smartfon xiaomi redmi note 15 pro plus china smartphone
Redmi Note 15 Pro+ (źródło: Xiaomi)
Xiaomi spełni najgorszy koszmar Polaka

Nie musieliśmy długo czekać na pojawienie się złych i niestety spodziewanych wieści. Xiaomi ponownie zmieni specyfikację swojego smartfona i będzie sprzedawać w Europie gorzej wyposażony model o takiej samej nazwie jak w Chinach.

Polski Redmi Note 15 Pro+ będzie gorzej wyposażony od chińskiego Redmi Note 15 Pro+

Wczoraj, 21 sierpnia 2025 roku, Xiaomi zaprezentowało w Chinach trzy smartfony z serii Redmi Note 15. Nie podano wówczas informacji na temat ich dostępności poza ojczyzną marki, natomiast już wtedy braliśmy pod uwagę możliwość, że do innych krajów trafią urządzenia z inną specyfikacją. Według nieoficjalnych doniesień, tak właśnie będzie przynajmniej w przypadku topowego Redmi Note 15 Pro+.

Chińską wersję z pełną odpowiedzialnością można nazwać średniakiem klasy premium. Globalna natomiast będzie po prostu średniakiem. Całkiem atrakcyjnym, ale na pewno nie klasy premium. Sprzedawany poza Chinami Redmi Note 15 Pro+ zostanie bowiem pozbawiony 50 Mpix teleobiektywu z 2,5x zoomem optycznym – Xiaomi pozostawi tylko 50 Mpix aparat główny i 8 Mpix aparat ultraszerokokątny. Taki też zestaw ma chiński Redmi Note 15 Pro.

smartfon xiaomi redmi note 15 pro plus smartphone
Chińska wersja Redmi Note 15 Pro+ z trzema aparatami na tyle, w tym teleobiektywem (źródło: Xiaomi)

To jednak nie wszystkie zmiany względem oryginału. Uboższe będzie bowiem nie tylko zaplecze fotograficzne, ale też pojemność akumulatora, która zostanie zmniejszona z 7000 do 6500 mAh. Co jednak ciekawe, równocześnie wzrośnie maksymalna obsługiwana moc ładowania przewodowego – z 90 do 100 W.

To nie będzie pierwszy taka sytuacja, ponieważ z podobną mieliśmy do czynienia także w przypadku Redmi Note 14 Pro+.

Porównanie Redmi Note 14 Pro+ vs Redmi Note 15 Pro+ (chińska i globalna wersja)

Redmi Note 14 Pro+
(wersja chińska)		Redmi Note 14 Pro+ (wersja dostępna w Polsce)Redmi Note 15 Pro+
(wersja chińska)
WyświetlaczAMOLED
6,67 cala
2712×1220 pikseli
120 Hz
jasność do 3000 nitów
ściemnianie PWM 1920 Hz		AMOLED
6,67 cala
2712×1220 pikseli
120 Hz
jasność do 3000 nitów
ściemnianie PWM 1920 Hz		OLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
(globalnie do 1800 nitów)
ściemnianie PWM 3840 Hz
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz (4 nm)Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz (4 nm)Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2,7 GHz (4 nm)
RAM12/16 GB
LPDDR4X/LPDDR5		12 GB
LPDDR4X		12/16 GB
LPDDR4X
4266 Mbps
Pamięć wbudowana256/512 GB
UFS 2.2/UFS 3.1		512 GB
UFS 2.2		256/512 GB
UFS 2.2
1000 MB/s
Slot na microSDNIENIENIE
Akumulator6200 mAh
ładowanie do 90 W		5110 mAh
ładowanie do 120 W		7000 mAh
ładowanie do 90 W
ładowanie zwrotne do 22,5 W
Aparat na przodzie20 Mpix20 Mpix32 Mpix
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.6) z OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (120° FOV; f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.2) z 2,5x zoomem optycznym
– wideo do 4K@30fps		– główny 200 Mpix (f/1.65) z OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)
– makro 2 Mpix (f/2.4)
– wideo do 4K@30fps		– główny 50 Mpix (f/1.6) z OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (112° FOV; f/2.2)
– teleobiektyw 50 Mpix (f/2.2) z 2,5x zoomem optycznym
– wideo do 4K@30fps
Łączność5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C5G, eSIM, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6/6E, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-Cwysyłanie wiadomości alarmowych przez łączność satelitarną, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C
Czytnik linii papilarnychTAK, ekranowyTAK, ekranowyTAK, ekranowy
Głośniki stereoTAKTAK, z Dolby AtmosTAK
Wymiary162,53×74,67×8,66 mm162,53×74,67×8,75/8,85 mm (grubsza jest wersja lawendowa)163,34×78,31×7,91/8,08 mm (biała wersja jest grubsza)
7,93 mm – wariant z łącznością satelitarną
Waga210,8 grama210,14 grama
(lawendowa wersja waży 205,13 grama)		210,8 grama
(211,2 grama waży biała wersja)
OdpornośćIP68IP68IP68

Data globalnej premiery serii Redmi Note 15 nie jest jeszcze znana. Globalny debiut linii Redmi Note 14 miał miejsce w styczniu 2025 roku (do sprzedaży w Polsce trafiła w tym samym miesiącu).

