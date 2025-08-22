Ta mała kamera daje wielkie możliwości

Na rynku zadebiutowała kamera Insta360 Go Ultra. Pomimo niewielkich gabarytów pozwala na wiele, oferując wysoką rozdzielczość nagrań, aktywny HDR, stabilizację i długi czas działania między jednym ładowaniem a drugim.
Wypasiony maluch. Kamera Insta360 Go Ultra debiutuje na rynku
Jedną z największych zalet kamery Insta360 Go Ultra jest jej lekkość. Urządzenie, plasujące się tuż powyżej modelu Insta360 Go 3S, waży zaledwie 50 gramów. Mimo to jest w stanie naprawdę sporo zaoferować, pozwalając chociażby na nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę (a także w jakości 2,7K/120fps i 1080p/240fps). Dodatkowo tryb Active HDR pozwala liczyć na wysoki kontrast i bogatą kolorystykę.
Zaskakujący dla wielu osób może być fakt, że to maleństwo zostało wyposażone w sensor formatu 1/1,28 cala. W efekcie zapewniać ma bardzo dobrą jakość nagrań przy słabym oświetleniu. Firmie Insta360 udało się też zmieścić w środku spory akumulator, zapewniający do 70 minut działania. W razie czego zaś wystarczy 12 minut ładowania, by osiągnąć poziom 80%.
Producent podkreśla również wszechstronność swojego nowego urządzenia. Może służyć do nagrań różnego rodzaju, także POV (czyli z perspektywy pierwszej osoby). Odpowiednią stabilizację dynamicznych ujęć zapewnia technologia FlowState (z 3-stopniową regulacją). W eliminacji drgań pomaga także funkcja Horizon Lock 360°.
Nawet bez dodatkowej obudowy kamerę Insta360 Go Ultra cechuje wodoodporność do 10 metrów – można z niej korzystać pod wodą, jak i podczas deszczu. Wisienką na torcie jest zaś to, czego w urządzeniu w 2025 roku chyba po prostu nie może zabraknąć, czyli… AI. W tym przypadku konkretnie mowa jest o edycji wideo wspomaganej przez sztuczną inteligencję.
Kamerkę można także umieścić w akcesorium o nazwie Action Pod (widocznym na zdjęciach poniżej). Dzięki temu użytkownik zyskuje obracany wizjer o przekątnej 2,5 cala i wydłuży czas pracy do ~3 godzin. Warto tylko mieć świadomość, że ta dodatkowa obudowa nie jest tak wodoodporna jak samo urządzenie (spełnia jedynie wymogi normy IPX4).
Na koniec wspomnę jeszcze, że kamera nie ma wbudowanego magazynu plików, ale obsługuje karty pamięci o pojemności maksymalnie 2 TB.
Ile kosztuje kamera Insta360 Go Ultra? Cena w Polsce
Kamera Insta360 Go Ultra jest już dostępna globalnie, także w polskich sklepach. Cena podstawowej wersji wynosi 1949 złotych, a poza nią producent oferuje jeszcze wariant z dopiskiem Creator Bundle, wzbogacony o dwufunkcyjny statyw z wysięgnikiem, uchwyt szybkiego montażu do kamery oraz samoprzylepny uchwyt obrotowy – jego cena to 2149 złotych.