Ta mała kamera daje wielkie możliwości

Na rynku zadebiutowała kamera Insta360 Go Ultra. Pomimo niewielkich gabarytów pozwala na wiele, oferując wysoką rozdzielczość nagrań, aktywny HDR, stabilizację i długi czas działania między jednym ładowaniem a drugim.

Wypasiony maluch. Kamera Insta360 Go Ultra debiutuje na rynku

Jedną z największych zalet kamery Insta360 Go Ultra jest jej lekkość. Urządzenie, plasujące się tuż powyżej modelu Insta360 Go 3S, waży zaledwie 50 gramów. Mimo to jest w stanie naprawdę sporo zaoferować, pozwalając chociażby na nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę (a także w jakości 2,7K/120fps i 1080p/240fps). Dodatkowo tryb Active HDR pozwala liczyć na wysoki kontrast i bogatą kolorystykę.

Zaskakujący dla wielu osób może być fakt, że to maleństwo zostało wyposażone w sensor formatu 1/1,28 cala. W efekcie zapewniać ma bardzo dobrą jakość nagrań przy słabym oświetleniu. Firmie Insta360 udało się też zmieścić w środku spory akumulator, zapewniający do 70 minut działania. W razie czego zaś wystarczy 12 minut ładowania, by osiągnąć poziom 80%.

Insta360 Go Ultra (fot. Insta360)

Producent podkreśla również wszechstronność swojego nowego urządzenia. Może służyć do nagrań różnego rodzaju, także POV (czyli z perspektywy pierwszej osoby). Odpowiednią stabilizację dynamicznych ujęć zapewnia technologia FlowState (z 3-stopniową regulacją). W eliminacji drgań pomaga także funkcja Horizon Lock 360°.

Nawet bez dodatkowej obudowy kamerę Insta360 Go Ultra cechuje wodoodporność do 10 metrów – można z niej korzystać pod wodą, jak i podczas deszczu. Wisienką na torcie jest zaś to, czego w urządzeniu w 2025 roku chyba po prostu nie może zabraknąć, czyli… AI. W tym przypadku konkretnie mowa jest o edycji wideo wspomaganej przez sztuczną inteligencję.

Kamerkę można także umieścić w akcesorium o nazwie Action Pod (widocznym na zdjęciach poniżej). Dzięki temu użytkownik zyskuje obracany wizjer o przekątnej 2,5 cala i wydłuży czas pracy do ~3 godzin. Warto tylko mieć świadomość, że ta dodatkowa obudowa nie jest tak wodoodporna jak samo urządzenie (spełnia jedynie wymogi normy IPX4).

Insta360 Go Ultra z Action Pod (fot. Insta360)

Na koniec wspomnę jeszcze, że kamera nie ma wbudowanego magazynu plików, ale obsługuje karty pamięci o pojemności maksymalnie 2 TB.

Ile kosztuje kamera Insta360 Go Ultra? Cena w Polsce

Kamera Insta360 Go Ultra jest już dostępna globalnie, także w polskich sklepach. Cena podstawowej wersji wynosi 1949 złotych, a poza nią producent oferuje jeszcze wariant z dopiskiem Creator Bundle, wzbogacony o dwufunkcyjny statyw z wysięgnikiem, uchwyt szybkiego montażu do kamery oraz samoprzylepny uchwyt obrotowy – jego cena to 2149 złotych.