Smartfony

Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ zaprezentowane. Co oferują?

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało dziś trzy pierwsze (i z pewnością nie ostatnie) smartfony z serii Redmi Note 15. Poznajcie modele Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+.

Specyfikacja Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ (porównanie)

Redmi Note 15Redmi Note 15 ProRedmi Note 15 Pro+
WyświetlaczOLED
6,77 cala
Full HD+
2392×1080 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
ściemnianie PWM 3840 Hz		OLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
(globalnie do 1800 nitów)
ściemnianie PWM 3840 Hz		OLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
(globalnie do 1800 nitów)
ściemnianie PWM 3840 Hz
ProcesorQualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2,4 GHz (4 nm)MediaTek Dimensity 7400-Ultra 2,6 GHz (4 nm)Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2,7 GHz (4 nm)
RAM6/8/12 GB
LPDDR4X		8/12 GB
LPDDR4X
4266 Mbps		12/16 GB
LPDDR4X
4266 Mbps
Pamięć wbudowana128/256 GB
UFS 2.2		256/512 GB
UFS 2.2
1000 MB/s		256/512 GB
UFS 2.2
1000 MB/s
Slot na microSDTAK, hybrydowy
(2x nano SIM lub SIM + microSD)		NIENIE
Akumulator5800 mAh
ładowanie do 45 W		7000 mAh
ładowanie do 45 W
ładowanie zwrotne do 22,5 W		7000 mAh
ładowanie do 90 W
ładowanie zwrotne do 22,5 W
Aparat na przodzie8 Mpix20 Mpix32 Mpix
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.8)
– 2 Mpix do pomiaru głębi
– wideo do 4K@30fps		– główny 50 Mpix (f/1.5) z OIS (Sony LYT-600) z 2x „bezstratnym zoomem”
– ultraszerokokątny 8 Mpix (112° FOV)
– wideo do 4K@30fps		– główny 50 Mpix (f/1.6) z OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (112° FOV; f/2.2)
– 50 Mpix (f/2.2) teleobiektyw z 2,5x zoomem optycznym
– wideo do 4K@30fps
Łączność5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-Cwysyłanie wiadomości alarmowych przez łączność satelitarną, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C
Czytnik linii papilarnychTAK, ekranowyTAK, ekranowyTAK, ekranowy
Głośniki stereoTAKTAKTAK
Wymiary164×75,42×7,35/7,4 mm (biała wersja jest grubsza)163,61×78,09×7,78 mm163,34×78,31×7,91/8,08 mm (biała wersja jest grubsza)
7,93 mm – wariant z łącznością satelitarną
Waga178 gramów210,6 grama210,8 grama
(211,2 grama waży biała wersja)
OdpornośćIP66IP68IP68

Cena Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ (w Chinach)

Redmi Note 15

  • 6/128 GB – 999 juanów (równowartość około 510 złotych)
  • 8/128 GB – 1099 juanów (~560 złotych)
  • 8/256 GB – 1299 juanów (~660 złotych)
  • 12/256 GB – 1499 juanów (~760 złotych)
Redmi Note 15 Pro

  • 8/256 GB – 1499 juanów (~760 złotych)
  • 12/256 GB – 1699 juanów (~865 złotych)
  • 12/512 GB – 1899 juanów (~965 złotych)
Redmi Note 15 Pro+

  • 12/256 GB – 1999 juanów (~1015 złotych)
  • 12/512 GB – 2199 juanów (~1120 złotych)
  • 16/512 GB – 2399 juanów (~1220 złotych)
Można się spodziewać, że Xiaomi wprowadzi serię Redmi Note 15 na globalny rynek, aczkolwiek na tę chwilę nie znamy terminu. Nie mamy też pewności, że poza Chinami będą sprzedawane dokładnie takie same smartfony.

