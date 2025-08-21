Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ zaprezentowane. Co oferują?

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało dziś trzy pierwsze (i z pewnością nie ostatnie) smartfony z serii Redmi Note 15. Poznajcie modele Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+.

Specyfikacja Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ (porównanie)

Redmi Note 15 Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro+ Wyświetlacz OLED

6,77 cala

Full HD+

2392×1080 pikseli

120 Hz

jasność do 3200 nitów

ściemnianie PWM 3840 Hz OLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

120 Hz

jasność do 3200 nitów

(globalnie do 1800 nitów)

ściemnianie PWM 3840 Hz OLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

120 Hz

jasność do 3200 nitów

(globalnie do 1800 nitów)

ściemnianie PWM 3840 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2,4 GHz (4 nm) MediaTek Dimensity 7400-Ultra 2,6 GHz (4 nm) Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 2,7 GHz (4 nm) RAM 6/8/12 GB

LPDDR4X 8/12 GB

LPDDR4X

4266 Mbps 12/16 GB

LPDDR4X

4266 Mbps Pamięć wbudowana 128/256 GB

UFS 2.2 256/512 GB

UFS 2.2

1000 MB/s 256/512 GB

UFS 2.2

1000 MB/s Slot na microSD TAK, hybrydowy

(2x nano SIM lub SIM + microSD) NIE NIE Akumulator 5800 mAh

ładowanie do 45 W 7000 mAh

ładowanie do 45 W

ładowanie zwrotne do 22,5 W 7000 mAh

ładowanie do 90 W

ładowanie zwrotne do 22,5 W Aparat na przodzie 8 Mpix 20 Mpix 32 Mpix Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8)

– 2 Mpix do pomiaru głębi

– wideo do 4K@30fps – główny 50 Mpix (f/1.5) z OIS (Sony LYT-600) z 2x „bezstratnym zoomem”

– ultraszerokokątny 8 Mpix (112° FOV)

– wideo do 4K@30fps – główny 50 Mpix (f/1.6) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (112° FOV; f/2.2)

– 50 Mpix (f/2.2) teleobiektyw z 2,5x zoomem optycznym

– wideo do 4K@30fps Łączność 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C wysyłanie wiadomości alarmowych przez łączność satelitarną, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, ekranowy TAK, ekranowy Głośniki stereo TAK TAK TAK Wymiary 164×75,42×7,35/7,4 mm (biała wersja jest grubsza) 163,61×78,09×7,78 mm 163,34×78,31×7,91/8,08 mm (biała wersja jest grubsza)

7,93 mm – wariant z łącznością satelitarną Waga 178 gramów 210,6 grama 210,8 grama

(211,2 grama waży biała wersja) Odporność IP66 IP68 IP68

Cena Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro i Redmi Note 15 Pro+ (w Chinach)

Redmi Note 15

6/128 GB – 999 juanów (równowartość około 510 złotych)

8/128 GB – 1099 juanów (~560 złotych)

8/256 GB – 1299 juanów (~660 złotych)

12/256 GB – 1499 juanów (~760 złotych)

Redmi Note 15 (źródło: Xiaomi)

Redmi Note 15 Pro

8/256 GB – 1499 juanów (~760 złotych)

12/256 GB – 1699 juanów (~865 złotych)

12/512 GB – 1899 juanów (~965 złotych)

Redmi Note 15 Pro (źródło: Xiaomi)

Redmi Note 15 Pro+

12/256 GB – 1999 juanów (~1015 złotych)

12/512 GB – 2199 juanów (~1120 złotych)

16/512 GB – 2399 juanów (~1220 złotych)

Redmi Note 15 Pro+ (źródło: Xiaomi)

Można się spodziewać, że Xiaomi wprowadzi serię Redmi Note 15 na globalny rynek, aczkolwiek na tę chwilę nie znamy terminu. Nie mamy też pewności, że poza Chinami będą sprzedawane dokładnie takie same smartfony.