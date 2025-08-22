Google ma nową aplikację. Przyda Ci się czy uznasz ją za zbędną?

Technologiczny gigant z Mountain View stworzył zupełnie nową aplikację i oficjalnie udostępnił ją w Sklepie Google Play. Ma ona pomóc w szybszym i łatwiejszym dotarciu do zapisanych przez użytkownika haseł, a także uprościć zarządzanie nimi i kluczami dostępu. Czy ten program ma jednak w ogóle sens?

Nowa aplikacja Google pozwoli szybciej dotrzeć Ci do zapisanych haseł i kluczy dostępu

Menedżer haseł Google to rewelacyjne narzędzie. Nie musimy zapamiętywać (ani co gorsza zapisywać na kartkach) naszych szalonych kombinacji, złożonych z dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Choć ten Menedżer jest już zintegrowany z przeglądarką Chrome i systemem Android, dotarcie do niego wymaga przejścia kilku kroków na smartfonach.

Wpierw trzeba otworzyć Chrome, a potem przejść do Ustawień, odnaleźć Menedżera haseł, uwierzytelnić dostęp i dopiero wtedy możemy przeglądać zapisane hasła. Teraz Google ułatwia sprawę dzięki nowej aplikacji o nazwie „Menedżer haseł Google”.

Jak działa aplikacja Menedżer haseł Google i dlaczego może wydawać Ci się zbędna?

Nowa aplikacja pozwoli Ci szybciej dotrzeć do Twoich zapisanych haseł. W zasadzie ta nowość jest wyłącznie skrótem do już istniejącego w Twoim smartfonie narzędzia. W interfejsie nie zauważysz żadnych zmian ani nowości, przez co może wydawać się dość bezsensowna, a nawet zbędna.

Aplikacja Menedżer haseł Google (źródło: Sklep Play)

Warto jednak wiedzieć, że skrót ten z pewnością znacząco ułatwia proces dotarcia do zapisanych przez Ciebie haseł i kluczy dostępu, szczególnie jeśli umieścisz go np. na pulpicie głównym Twojego smartfona. Wystarczy jedno kliknięcie i cała biblioteka haseł wyświetla się na ekranie.

Jak zaznacza Ghack.net – Google nie komentuje bezpośrednio powodów wydania samodzielnej opcji. Przyczyn może być kilka. Jedną z nich jest konkurencja – wiele użytkowników przez brak łatwego dostępu do Menedżera haseł decyduje się na instalację aplikacji do gromadzenia haseł innych firm.

Aplikacja jest już ogólnodostępna, choć w wewnętrznej wyszukiwarce Sklepu Play na ten moment dość trudno ją znaleźć. Pobierzecie ją z tego linku.

Warto wspomnieć, że Google w ostatnim czasie dość intensywnie aktualizuje Menedżera haseł. Jakiś czas temu wspominaliśmy o pracach giganta nad usprawnieniem automatycznego wpisywania haseł za pośrednictwem klawiatury Gboard. Z kolei we wrześniu 2024 roku Google ulepszyło Menedżera haseł w wersji na komputery. Użytkownicy otrzymali możliwość zapisywania kluczy dostępu na urządzeniach z systemem Windows, macOS, Linux, Android i ChromeOS.