Ukrainiec przyjedzie do Polski i będzie czuł się jak w domu

Komisja Europejska podjęła brzemienną w skutkach decyzję, która będzie miała wpływ na życie mieszkańców Ukrainy, a także Polski. Równocześnie uwzględnia ona również obywateli Mołdawii.

Mieszkańcy Ukrainy i Mołdawii poczują się w Polsce jak w domu

Ani Ukraina, ani Mołdawia nie należą do grona 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Jedno i drugie jednak ma aspiracje, aby do niego dołączyć. Być może stanie się to w przyszłości, choć nie wiadomo, czy bliższej, czy dalszej. Patrząc na sytuację w regionie, bardziej realny – jeśli w ogóle – jest odleglejszy termin.

Mieszkańcy Ukrainy i Mołdawii już wkrótce będą mogli jednak cieszyć się z przywilejów, jakie od kilku lat dostępne są dla osób zamieszkujących państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej. Komisja Europejska podjęła bowiem decyzję o włączeniu Ukrainy i Mołdawii do unijnej strefy roamingu od 1 stycznia 2026 roku.

Oznacza to, że zarówno osoby korzystające z usług ukraińskich, jak i mołdawskich operatorów będą mogły korzystać z nich w państwach Unii Europejskiej na podobnych zasadach jak w swoim kraju. Jeżeli zatem ktoś – przykładowo – ma w ramach swojej oferty nielimitowane rozmowy i SMS-y, będzie mógł dzwonić i SMS-ować bez dodatkowych opłat, przebywając na przykład w Polsce.

Oczywiście z zachowaniem polityki uczciwego korzystania. Zasada Roam Like At Home stanowi bowiem, że użytkownik może korzystać z usług na takich samych zasadach w kraju, do którego się uda, pod warunkiem, że nie będzie w nim przebywał dłużej niż w swoim państwie macierzystym. Jeżeli – przykładowo – klient ukraińskiego operatora zostanie w Polsce na dłużej, telekom po pewnym czasie zyskuje prawo naliczania dodatkowych opłat za rozmowy, SMS-y czy transfer danych.

Naturalnie zasada Roam Like At Home działa w obie strony, tzn. mieszkańcy państw, wchodzących w skład Unii Europejskiej, również będą mogli korzystać z usług w ramach swojej oferty na takich samych zasadach jak w swoim kraju, gdy pojadą do Ukrainy i Mołdawii. O ile aktualnie wycieczki do Ukrainy są obarczone bardzo wysokim ryzykiem, o tyle Mołdawia powoli staje się atrakcyjnym kierunkiem turystycznym (aczkolwiek tam również sytuacja polityczna jest napięta – Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca zachować szczególną ostrożność).

Dlaczego Komisja Europejska zgodziła się włączyć Ukrainę i Mołdawię do unijnej strefy roamingu od 1 stycznia 2026 roku?

Jak tłumaczy Komisja Europejska, decyzja dotycząca Mołdawii pomoże w jej stopniowej integracji gospodarczej z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, co jest jednym z celów układu o stowarzyszeniu z 2016 roku. Z kolei w przypadku Ukrainy jest to wyraz wsparcia dla niej oraz wynikiem dostosowania ukraińskiego prawa dotyczącego roamingu do przepisów obowiązujących w UE.