Xiaomi na straży domu. Ma oczy dookoła głowy

Xiaomi zaprezentowało świetną nowość dla inteligentnego domu, która nie tylko pomoże w codziennym zarządzaniu nim, ale też jego ochronie.

Nowy inteligentny wyświetlacz Xiaomi z intrygującą kamerą

W ofercie chińskiego producenta pojawił się inteligentny zamek Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro, który można otworzyć aż na 12 różnych sposobów, a także dwie inne nowości. Pierwsza z nich to Smart Home Display Gimbal Edition, czyli inteligentny wyświetlacz, wyposażony w intrygującą kamerę.

W tym przypadku Xiaomi nie zdecydowało się na wbudowanie kamery do obudowy na stałe. Jednostka nagrywająca została ulokowana powyżej wyświetlacza, a co więcej – kamera ta może obracać się aż o 360 stopni i zapewnić użytkownikowi podgląd na każdy fragment pomieszczenia, w którym się znajduje. Jedynym ograniczeniem jest to, że podgląd nie obejmuje wszystkiego wokół przez cały czas. Poza tym kamerę można lekko pochylać.

Smart Home Display 8 Gimbal Edition (źródło: NotebookCheck)

Kamera oferuje rozdzielczość nagrywania 5 Mpix, dzięki czemu powinna poradzić sobie z rejestrowaniem nagrań w dobrej jakości. Ponadto urządzenie może korzystać ze światła podczerwonego o długości fali 940 nanometrów, aby skutecznie dostrzegać obiekty nocą w odległości do 10 metrów.

Smart Home Display Gimbal Edition został wyposażony również w ekran o przekątnej 8 cali. Model ten jest kompatybilny z Xiaomi Mesh 2.0 i Bluetooth 5.2 oraz obsługuje polecenia głosowe i funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Nowy wyświetlacz domowy oficjalnie zadebiutował na rodzimym rynku za 699 juanów, co po przeliczeniu jest równowartością około 360 złotych.

Nowa, lekka mysz komputerowa Xiaomi

Poza inteligentnym wyświetlaczem Xiaomi zaprezentowało również nową myszkę komputerową Wireless Bluetooth Dual-Mode Mouse 2 Comfort Edition. Nowe akcesorium waży 63 gramy bez baterii. Dzięki asymetrycznej konstrukcji ma gwarantować użytkownikom wygodę i pewnie leżeć w dłoni.

Nowa mysz oferuje łączność bezprzewodową 2,4 GHz i Bluetooth, a jej czujnik charakteryzuje się czułością 1200 DPI. Na pokładzie znalazły się też ciche przełączniki TTC i szersze niż zwykle kółko do scrollowania. Xiaomi zadbało również o przestrzeń na odbiornik USB w komorze baterii, aby nie zgubić go przy przenoszeniu.

Xiaomi Mouse 2 Comfort Edition (źródło: Gizmochina)

Model ten oferowany będzie w kolorze czarnym i białym. Wireless Bluetooth Dual-Mode Mouse 2 Comfort Edition ma wkrótce pojawić się w ramach kampanii crowdfundingowej na terenie Chin w cenie 79 juanów chińskich (~40 złotych).