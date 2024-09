Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 Pro+ oficjalnie zaprezentowane

Dziś Chińczycy sypią nowościami jak z rękawa – Xiaomi zaprezentowało Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro oraz wprowadziło na polski rynek Xiaomi Mix Flip, a także dodało do swojej oferty 3 nowe modele z serii Redmi Note 14. Na razie jednak tylko w Chinach.

Smartfon Redmi Note 14 5G – specyfikacja, cena

Model ten otrzymał 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz. Ekran osiąga też jasność szczytową do 2100 nitów oraz obsługuje paletę DCI-P3 i HDR10+.

Sercem Redmi Note 14 5G jest procesor MediaTek Dimensity 7025-Ultra 2,5 GHz z modemem 5G (6 nm). Do tego producent zamontował od 6 do 12 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. Całość zasili akumulator o pojemności 5110 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 45 W (przez port USB-C).

Redmi Note 14 5G (źródło: Xiaomi)

Ponadto smartfon Redmi Note 14 5G oferuje 50 Mpix aparat z sensorem Sony LYT-600, f/1.5, optyczną stabilizacją obrazu i 2x zoomem matrycowym optycznej jakości na tyle, któremu towarzyszy 2 Mpix czujnik głębi. Na przodzie jest zaś 16 Mpix aparat. Użytkownicy dostaną do dyspozycji też Bluetooth 5.3, emiter podczerwieni, dual SIM, czytnik linii papilarnych i głośniki stereo.

Redmi Note 14 5G ma wymiary 162,4×75,7×7,99 mm i waży 190 gramów, a do tego jego konstrukcja jest zgodna z klasą pyło- i wodoodporności IP64. Model ten jest dostępny w Chinach w 3 wersjach kolorystycznych i 4 konfiguracjach pamięciowych:

6/128 GB za 1099 juanów (równowartość około 600 złotych),

8/128 GB za 1199 juanów (~650 złotych),

8/256 GB za 1399 juanów (~760 złotych),

12/256 GB za 1599 juanów (~870 złotych).

Redmi Note 14 5G (źródło: Xiaomi)

Specyfikacja Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Pro+ Wyświetlacz 6,67 cala

rozdzielczość 2712×1220 pikseli

Odświeżanie do 120 Hz

Próbkowanie dotyku do 480 Hz

Współczynnik kontrastu 5000000:1

Szczytowa jasność 3000 nitów (lokalna)

Ściemnianie PWM 1920 Hz

Wsparcie dla DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision 6,67 cala

rozdzielczość 2712×1220 pikseli

Odświeżanie do 120 Hz

Próbkowanie dotyku do 480 Hz

Współczynnik kontrastu 5000000:1

Szczytowa jasność 3000 nitów (lokalna)

Ściemnianie PWM 1920 Hz

Wsparcie dla DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision Procesor MediaTek Dimensity 7300-Ultra 2,5 GHz (4 nm)

Mali-G615 MC2 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 2,5 GHz (4 nm) RAM od 8 do 12 GB

LPDDR4X 4266 Mbps od 12 do 16 GB

LPDDR4X/LPDDR5 Pamięć wbudowana od 128 do 512 GB

UFS 2.2 do 1000 MB/s od 256 do 512 GB

UFS 2.2/UFS 3.1 Aparat na przodzie 20 Mpix (OV20B 1/4″) z f/2.2 20 Mpix (OV20B 1/4″) Aparat na tyle 50 Mpix (Sony LYT-600) z f/1.5 i OIS

8 Mpix z f/2.2 i 120° FOV

2 Mpix z f/2.4 do zdjęć makro 50 Mpix (Light Hunter 800) z f/1.6 i OIS

50 Mpix teleobiektyw z f/2.0, 2,5x zoomem i ekwiwalentem ogniskowej 60 mm

8 Mpix z f/2.2 i 120° FOV Łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, emiter podczerwieni 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, emiter podczerwieni Głośniki stereo tak tak Akumulator 5500 mAh

ładowanie 45 W 6200 mAh

ładowanie 90 W Wymiary 162,33×74,42×8,24 lub 8,46 mm (w zależności od wersji) 162,53×74,67×8,66 mm Waga 190 gramów 210,8 grama IP IP68 IP68

Ceny Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

8/128 GB – 1399 juanów (równowartość około 760 złotych),

8/256 GB – 1499 juanów (~810 złotych),

12/256 GB – 1699 juanów (~920 złotych),

12/512 GB – 1899 juanów (~1030 złotych).

Redmi Note 14 Pro (źródło: Xiaomi)

Redmi Note 14 Pro+

12/256 GB – 1899 juanów (~1030 złotych),

12/512 GB – 2099 juanów (~1140 złotych),

16 GB/512 GB – 2299 juanów (~1245 złotych).

Redmi Note 14 Pro+ (źródło: Xiaomi)

Na tę chwilę nie można mieć pewności, że zaprezentowane dziś w Chinach modele trafią do sprzedaży również poza ojczyzną producenta. Niewykluczone, że na rynek globalny zostaną przygotowane inne wersje, co nie byłoby niespodzianką.