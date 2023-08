Tego się nie spodziewaliśmy. Premiera Xiaomi Smart Band 8 Pro już niedługo

Jeden z największych chińskich producentów, Xiaomi, już niedługo zaprezentuje nowe urządzenia. Chociaż o niektórych z nich jest głośno od dłuższego czasu, to jednak Chińczycy sprawili nam niespodziankę, ponieważ zapowiedzieli premierę opaski Smart Band 8 Pro. Co o niej wiemy?

Co zaoferuje Xiaomi Smart Band 8 Pro?

Trzeba przyznać, że sytuacja, w której o urządzeniu dowiadujemy się zaledwie kilka dni przed jego premierą, jest niezwykle rzadka, ponieważ zazwyczaj już na długo przed debiutem w sieci pojawiają się nieoficjalne informacje dotyczące specyfikacji lub wyglądu sprzętu, który ma zostać zaprezentowany. Tak jednak jest w przypadku Xiaomi Smart Band 8 Pro, który ma zostać oficjalnie przedstawiony już 14 sierpnia 2023 roku. Oczywiście, pierwsze skrzypce na konferencji tego dnia będzie grać premiera składanego smartfona Xiaomi MIX Fold 3.

Co jednak wiemy na chwilę przed prezentacją nowej opaski sportowej w wersji „Pro”? Przede wszystkim to, że na pewno pojawi się ona na tym wydarzeniu, ponieważ grafikę promującą jej premierę w serwisie Weibo udostępnił Lu Weibing z Xiaomi. W sieci pojawiły się także informacje dotyczące spodziewanej specyfikacji urządzenia, które ma być następcą Xiaomi Smart Band 7 Pro.

Opaska zaoferuje swoim użytkownikom prostokątny wyświetlacz o przekątnej 1,74 cala (prawdopodobnie wykonany w technologii OLED), który będzie mógł pochwalić się zagęszczeniem pikseli na poziomie 336 ppi, częstotliwością odświeżania 60 Hz oraz obsługą 16,7 mln kolorów. Póki co to wszystko, co wiadomo na jego temat. Chociaż do premiery urządzenia zostało już niewiele czasu, to jednak bardzo możliwe, że jeszcze przed nią dowiemy się nieco więcej na temat Smart Band 8 Pro.

Xiaomi Smart Band 8 Pro (źródło: Weibo)

Opaska to nie wszystko. Co jeszcze szykuje producent?

Na wydarzeniu zostanie zaprezentowany nie tylko MIX Fold 3 i omawiana przed chwilą opaska, ale również Redmi K60 Ultra, Redmi Pad SE oraz Xiaomi Pad 6 Max. Wprowadzenie na rynek tego ostatniego także potwierdził wspomniany już Lu Weibing. W sieci została też udostępniona garść informacji o tym modelu. Trzeba przyznać, że niektóre z nich są imponujące.

Mam tutaj na myśli przede wszystkim wyświetlacz LCD, który będzie mieć przekątną aż 14 cali, rozdzielczość 2,8 K oraz odświeżanie na poziomie 144 Hz. Bardzo możliwe, że tablet Xiaomi ma stanąć w konkury z wprowadzonym niedawno na rynek Samsungiem Galaxy Tab S9 Ultra, który może pochwalić się 14,6-calowym ekranem.

Xiaomi Pad 6 Max (źródło: Weibo)

Oczekuje się również, że pod maską znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który będzie współpracować z 12 GB RAM. Maksymalny wariant wielkości pamięci wewnętrznej może wynieść w przypadku tego urządzenia 512 GB. „Na bogato” zapowiada się także konfiguracja aparatów, która ma składać się z 50 Mpix apratu głównego i 2 Mpix czujnika głębi na tyle oraz 20 Mpix kamerki do selfie.