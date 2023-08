Cena subskrypcji Disney+ ogromnie wzrośnie w Polsce!

Jeżeli chcecie jeszcze tanio obejrzeć filmy Marvela lub nadrobić seriale w uniwersum Gwiezdnych Wojen – pora się pospieszyć. Jeszcze w tym roku Disney+ podniesie bowiem ceny subskrypcji. I to naprawdę mocno.

Rynek VOD w 2023 roku

Fajnie jest przekazywać wesołe informacje i móc dzielić się z innymi szczęściem. W przypadku VOD w tym roku częściej można jednak odnieść wrażenie, że do przekazywania są same negatywne wieści.

Strona główna Disney+

Nie wierzycie mi? Miesiąc temu pisaliśmy o podwyżkach cen Playera. W czerwcu Netflix rozpoczął blokowanie współdzielonych niezgodnie z regulaminem kont, a zza granicy dopływały informacje o podwyżkach cen HBO Max w Europie i niewykluczone, że dotkną one też polskich subskrybentów (być może przy okazji rebrandingu). I człowiek tak sobie siedzi i myśli, że nikt chyba nie przywali mu jeszcze bardziej po kieszeni. I wtedy wchodzi całe na czarno „Imperium Myszki Miki”.

Disney+ zapowiada podwyżki

Raporty giganta powiązane z trzecim kwartałem 2023 roku fiskalnego nie pozostawiają złudzeń – w wielu krajach, w tym w Polsce, szykuje się podwyżka cen abonamentu Disney+. Najprawdopodobniej pojawi się również pakiet, który będzie wyświetlał reklamy, oferując w zamian niższą cenę. Jak zatem zmienią się Wasze rachunki?

Jeżeli zechcecie pozostać przy obecnym wariancie bezreklamowym, cena za miesiąc wzrośnie z 28,99 do 37,99 złotych miesięcznie, a opcja opłacania całego roku z góry zacznie kosztować nie 289,90, tylko 379,90 złotych, czyli odpowiednio o 9 i 90 złotych oraz ~30% więcej. To naprawdę potężna podwyżka, która może zniechęcić wielu klientów do dalszego subskrybowania.

Jak zatem wygląda krajobraz VOD w sierpniu 2023 roku, jeżeli korzystamy z oferty zagranicznych platform? Pozwoliłem sobie zebrać to wszystko w tabelkę:

Platforma Czy jest możliwa opłata z góry za cały rok? Cena za najtańszy pakiet (stan na 10.08.2023) Cena za najdroższy pakiet (stan na 10.08.2023) Cena pakietu na cały rok (jeżeli jest) Netflix Nie 29 złotych 60 złotych nie dotyczy HBO Max Tak 29,99 złotych nie dotyczy 234,99 złotych Disney+ Tak 28,99 złotych nie dotyczy 289,99 złotych Amazon Prime Video Tak 10,99 złotych nie dotyczy 49 złotych SkyShowtime Tak 24,99 złotych nie dotyczy 189,99 złotych Apple TV+ Nie 34,90 złotych nie dotyczy nie dotyczy

Celowo nie ujmowałem w tabelce ViaPlay, gdyż ten wycofuje się z Polski.

Gdyby zatem jakimś cudem reszta konkurencji wstrzymała się od podwyżek, to Disney+ stałby się najdroższym abonamentem nie tylko w skali miesiąca, ale również roku. Czy tak się faktycznie przekonamy, dowiemy się w 6 grudnia 2023 roku – na ten miesiąc bowiem planowane jest podniesienie cen. Chwilę później, bo na początku roku, ma pojawić się blokada możliwości współdzielenia kont.

Jak zatem najłatwiej oddać stan kogoś, kto chciałby w Polsce opłacać naraz więcej niż jeden abonament? Chyba jest piosenka o tytule, który idealnie oddaje obraz tej sytuacji: