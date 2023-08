iOS 17 może sprawić wiele problemów z… zakończeniem połączenia

Apple przygotowuje się do oficjalnego wprowadzenia nowej wersji swojego systemu operacyjnego. Wiemy już sporo o tym, co zaoferuje iOS 17. Teraz jednak w sieci pojawiły się informacje, że nowy sposób zakończenia połączenia głosowego może sprawić użytkownikom wiele problemów. Przynajmniej na początku.

Co już wiemy o iOS 17?

Apple oficjalnie zaprezentowało iOS 17 już w czerwcu. To właśnie wtedy poznaliśmy najważniejsze zmiany. Nie są one jednak rewolucyjne, a takie, które sprowadzają się do rozwinięcia znanych już funkcji, a także dodania kilku ciekawych bajerów. Co już wiadomo o iOS 17?

W najnowszej aktualizacji iOS 17 m.in. książka adresowa przeszła metamorfozę, zyskując nowe plakaty kontaktów, które użytkownicy będą mieli możliwość personalizowania poprzez dodawanie emoji oraz ich dowolną edycję. Apple wprowadziło też funkcję Live VoiceMail, która pozwoli na transkrypcję wiadomości z poczty głosowej. Dodatkowo, korzystając z Face Time, użytkownicy będą mieli możliwość zostawiania krótkich wiadomości wideo i audio. A po ich obejrzeniu, można będzie wyrazić swoje emocje poprzez funkcję Reakcji.

W aplikacji Wiadomości pojawi się również opcja, która pozwoli powiadomić naszych bliskich o tym, że dotarliśmy do celu podróży, bez konieczności wysyłania osobnej wiadomości, ponieważ urządzenie zrobi to za nas. Odświeżenia doczekał się także AirDrop. Dzięki niemu będzie można przesłać kontakty z ich plakatami pomiędzy iPhone’ami oraz iPhone’em i Apple Watchem.

Ponadto dzięki zastosowaniu nowego modelu językowego poprawiona została funkcja autokorekty oraz dyktowania. Wprowadzone mają dostać także pomniejsze nowości, takie jak aplikacja Dziennik, nowy tryb ładowania nazwany Stanem Gotowości, który zmienia iPhone’a w zegar na stolik nocny, a także skrócenie wywołania asystenta głosowego do słów „Siri”. W czerwcu informowaliśmy Was, że do pobrania dostępna jest już publiczna beta iOS 17.

Funkcja „Stan Gotowości” w iOS 17 (źródło: Apple)

Kontrowersyjna zmiana w iOS 17 dotycząca zakończenia połączenia

Każda aktualizacja systemu operacyjnego przynosi ze sobą wiele nowości, ale nie zawsze są one entuzjastycznie przyjmowane przez użytkowników. W najnowszej wersji beta iOS 17 jednym z takich kontrowersyjnych elementów jest nowy sposób zakończenia połączenia głosowego.

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal BGR, nowy przycisk do kończenia połączenia w iOS 17 nie będzie już teraz umieszczony centralnie pod przyciskami Wycisz, Klawiatura, Głośnik, Dodaj połączenie, FaceTime i Kontakty. Nowa wersja systemu zaproponuje nowy układ. Na ekranie połączenia w dwóch rzędach znajdą się przyciski: Głośnik, FaceTime, Wycisz, Dodaj, Klawiatura i Zakończ. Ostatni z nich będzie czerwony.

W sieci pojawia się wiele głosów, które wyrażają niezadowolenie z tego powodu, ponieważ użytkownicy iPhone’ów przez lata przyzwyczaili się do układu przycisków na ekranie połączenia. W zasadzie to tylko kosmetyczna zmiana, do której po prostu trzeba będzie przyzwyknąć, jednak w internecie nie brakuje głosów krytyki tego rozwiązania.

Niektórzy wskazują na to, że w iOS 17 użytkownicy będą przypadkowo włączać klawiaturę lub FaceTime – na początku na pewno, jednak burza wokół tego tematu zdaje się być mocno przesadzona. W iPhone’ach istnieje jeszcze kilka sposobów na zakończenie połączenia. Można to zrobić m.in. wciskając fizyczny przycisk znajdujący się na brzegu urządzenia, używając słuchawek bezprzewodowych, prosząc Siri o jego zakończenie lub korzystając z Dynamic Island (tylko jednak w przypadku modeli, w których dostępna jest ta funkcja).