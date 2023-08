Użytkownicy Android Auto skarżą się problem z nawigacją

Patrząc na liczne błędy w Android Auto śmiem twierdzić, że to dobry materiał na komediodramat. Zanim jednak ktoś zdecyduje się nakręcić taki film, to przejdźmy do nowego problemu, na który skarżą się użytkownicy oprogramowania Google dla kierowców.

Problem z wyświetlaniem „strzałek”

Duża liczba różnych konfiguracji sprzętowej w samochodach z pewnością nie pomaga w zapewnieniu wysokiej jakości jednego oprogramowania, bowiem zmiennych, które mogą wywołać błąd, jest naprawdę sporo. Mimo tego odnoszę wrażenie, że Google nie traktuje Android Auto z należytym priorytetem. Można nawet stwierdzić, że użytkownicy tego systemu muszą mieć naprawdę silną psychikę, aby wytrzymać z kolejnymi wpadkami Google.

Najnowszy błąd dotyczy jednej z popularniejszych nawigacji. Otóż osoby korzystające z Waze wskazują, że ostatnio aplikacja przestała poprawnie działać na wyświetlaczach Head-Up. Usterka ma występować głównie w samochodach BMW (m.in. serii 4 2020, serii 3 2022 i modelu 118i), ale raporty wskazują jeszcze na Mercedesa-AMG GT43 i Forda Mustanga Mach-E.

Można więc założyć, że problem dotyczy wielu różnych samochodów BMW, Mercedesa i Forda. Warto tutaj wyjaśnić, że wybrane auta oferują głębszą integrację z Android Auto, która przykładowo pozwala na wyświetlanie danych z nawigacji na wyświetlaczu Head-Up. Zazwyczaj są to proste strzałki, ale jak najbardziej jest to przydatne rozwiązanie.

Nawigacja Waze w Android Auto (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Większość użytkowników informuje, że zamiast strzałek na wyświetlaczu Head-Up widzą komunikat „obliczanie trasy”. Co ciekawe, problem ma występować tylko w przypadku Waze, bowiem Mapy Google poprawnie współpracują z wyświetlaczem Head-Up. Oczywiście nie oznacza to, że z Waze nie można w ogóle korzystać. Nawigacja wciąż działa, ale nie pojawiają się strzałki na przedniej szybie samochodu.

Na rozwiązanie problemu trzeba poczekać

Możliwe, że wystarczy aktualizacja Waze, ale niewykluczone, że problem związany jest z Android Auto. Obecnie jest za wcześnie, aby wskazać winowajcę. Nawet Google prosi o bardziej szczegółowe informacje od użytkowników, aby w ten sposób sprawniej znaleźć przyczynę błędu.

W związku z tym, że z nawigacji wciąż można korzystać, to pozostaje tylko wyłączyć wyświetlacz Head-Up i jeździć aż do wydania odpowiednich poprawek. Ewentualnie, jeśli chcemy widzieć strzałki na przedniej szybie, to można sięgnąć po Mapy Google.