Już wkrótce oficjalnie będziesz mógł kupić Xiaomi Smart Band 7 Pro w Polsce

Wiele osób ze zniecierpliwieniem wyczekuje premiery ostatniej opaski od Xiaomi na Starym Kontynencie. Najnowsze informacje wskazują, że pora zacząć szykować portfele, bo Xiaomi Smart Band 7 Pro trafi do Europy (i Polski!) już niebawem.

Kiedy premiera Xiaomi Smart Band 7 Pro w Europie?

Kultowa seria opasek sportowych od Xiaomi z generacji na generację coraz bardziej zaczyna przypominać smartwatche, głównie za sprawą liczby funkcji i ciągle powiększanego wyświetlacza. Nie inaczej jest też w tym roku. Choć Xiaomi Smart Band 7 utrzymał klasyczny dla tego typu urządzeń wygląd (powiększając przy tym przekątną ekranu), to już jego wersja Pro postawiła na bryłę, której bliżej do pełnoprawnego, „mądrego” zegarka.

Póki co ludzie, chcący wejść w posiadanie Xiaomi Smart Band 7 Pro (z GPS!), są zmuszeni do sprowadzania go z Państwa Środka przez takie serwisy jak AliExpress. Tracą oni jednak w ten sposób obsługę języka polskiego i płatności NFC, gdyż wersja chińska oferuje jedynie wsparcie dla chińskiego i angielskiego oraz nie obsługuje płatności zbliżeniowych Xiaomi Pay, dostępnych w Europie. Niedługo ma się to zmienić.

Pojawiają się bowiem doniesienia, które z pewnością ucieszą wszystkich, wciąż czekających na możliwość zakupu Xiaomi Smart Band 7 Pro z oficjalnej polskiej dystrybucji. Zgodnie z informacjami, które opublikował na Twitterze Kacper Skrzypek, nowa opaska od Xiaomi otrzymała już certyfikację, która pozwala na jej sprzedaż w Unii Europejskiej.

Mamy też pierwsze zdjęcia wersji europejskiej

Tak się składa, że poza oficjalną certyfikacją, która jest właściwie stuprocentową zapowiedzią nadchodzącej premiery produktu w Europie, otrzymaliśmy też masę zdjęć wersji Xiaomi Smart Band 7 Pro, przeznaczonej do sprzedaży w oficjalnej europejskiej dystrybucji.

Użytkownik shonazan opublikował na Reddicie post, w którym informuje o dziwnym przypadku, który mu się przytrafił. Po zamówieniu Smart Banda 7 Pro z dystrybucji w jego kraju otrzymał omyłkowo wariant europejski, który ma inne opakowanie i działa nieco inaczej od chińskiej wersji.

Podzielił się on przy tej okazji wieloma zdjęciami, które potwierdzają, że rzeczywiście trafiła do niego opaska z dystrybucji europejskiej. Numer modelu zgadza się bowiem z tym, który podany był w europejskiej certyfikacji opaski. Na jednym ze zdjęć widać też możliwość wyboru języka polskiego, co jest dobrym znakiem dla osób czekających na premierę Xiaomi Smart Band 7 Pro w Polsce.

Jeśli więc jesteś jednym z tych, którzy nie mogą się doczekać premiery opaski Smart Band 7 Pro w Europie i Polsce, to radzę uzbroić się w portfel pełen gotówki i poczekać jeszcze tylko trochę, gdyż do oficjalnej dystrybucji powinna ona trafić już niebawem – bardzo prawdopodobne, że wraz ze smartfonami z serii 12T, które mają zadebiutować na rynku globalnym jeszcze w tym miesiącu.

Przypomnijmy, że w Chinach opaska ta kosztuje 399 juanów, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~270 złotych. Patrząc przez pryzmat ceny Smart Band w Polsce, można się spodziewać, że w kraju nad Wisłą wersja z dopiskiem „Pro” będzie kosztować ponad 300 złotych.