Nowy Nissan X-Trail to samochód, w którym silnik spalinowy nie napędza kół

Japończycy zaprezentowali nową generację modelu Nissan X-Trail, która trafi w ręce europejskich kierowców. Wśród ciekawszych rozwiązań zdecydowanie znajduje się napęd e-POWER.

Zelektryfikowany napęd z interesującym rozwiązaniem

Nowy Nissan X-Trail, co w obecnych czasach nie powinno być zaskoczeniem, sprzedawany jest z zelektryfikowanym napędem. Zacznijmy od miękkiej hybrydy, a więc technologii stosowanej już w wielu nowych samochodach.

Tutaj mamy do czynienia z napędem realizowanym w bardziej tradycyjny sposób, czyli moc silnika spalinowego trafia na koła. Wspomagany jest on przez jednostkę elektryczną, ale mówimy tylko o drobnej pomocy. Silnik ma pojemność 1,5 litra i generuje 163 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 300 Nm. Dostępna moc, z wykorzystaniem bezstopniowej skrzyni biegów Xtronic, przenoszona jest wyłącznie na przednie koła.

Nissan jest przekonany, że klienci chętniej będą jednak sięgać po odmianę e-POWER. Benzynowy silnik 1,5 litra wytwarza tylko energię, która następnie przenoszona jest do silnika elektryczne napędzającego koła. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy zalety napędu spalinowego, czyli możliwość szybkiego uzupełnienia energii (tankowanie), a także charakterystykę jazdy zbliżoną do auta elektrycznego.

Zależnie od wybranego wariantu, Nissan X-Trail z napędem e-POWER zapewnia 204 KM przenoszone na przednią oś lub 213 KM w przypadku wersji z układem napędowym na cztery koła e-4ORCE. W każdej wersji z technologią e-POWER mamy maksymalny moment obrotowy 330 Nm.

W pierwszym wariancie, z napędem na przednią oś, mamy jeden silnik elektryczny, a w drugim dwa. Poszczególne warianty różnią się jeszcze przyspieszeniem od 0 do 100 km/h – podstawowy e-POWER potrzebuje 8 sekund, model z e-4ORCE rozpędza się w 7 sekund, a gdy wybierzmy odmianę 7-osobową, to pierwsza „setka” pojawi się po 7,2 sekundy.

Klienci chcieli fizycznych przycisków

Nowy Nissan X-Trail, w dobie motoryzacji zdominowanej przez dotykowe ekrany, wyróżnia się zestawem fizycznych przycisków i pokręteł, mających ułatwić obsługę podczas prowadzenia. Co ciekawe, jak podaje japoński producent, opierając się na przeprowadzonych badaniach, klienci chcieli mieć dostęp do podstawowych funkcji z wykorzystaniem właśnie fizycznych elementów sterujących.

Tuż za kierownicą znalazł się 12,3-calowy ekran TFT, który pozwala na personalizację wyświetlanych treści – np. nawigacja, rozrywka, dane o ruchu drogowym czy stanie pojazdu. Pomiędzy poszczególnymi wskazaniami można przełączać się z wykorzystaniem pokrętła zlokalizowanego na kierownicy.

Ekran NissanConnect o przekątnej 12,3 cala umieszczony jest na środku deski rozdzielczej i to on zapewnia dostęp do wszystkich ustawień związanych z systemem infotainment. Nie zabrakło wsparcia dla Android Auto (tylko połączenie przewodowe) i Apple CarPlay. Nissan X-Trail wyposażony jest jeszcze w wyświetlacz Head-Up o przekątnej 10,8 cala.

Ulepszone systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy

Na pokładzie znalazł się system ProPILOT Assist z Navi-link, który odpowiednio przyspiesza lub wyhamowuje samochód, zachowując bezpieczną odległość od innych uczestników ruchu.

Możliwe jest również automatyczne wyhamowanie i zatrzymanie, dzięki czemu Nissan X-Trail pozwala na odczuwalnie wygodniejsze przemieszczanie się chociażby w korkach. Co więcej, system jest w stanie samoczynnie wznowić jazdę, jeżeli zatrzymanie samochodu nie trwało dłużej niż 3 sekundy, a stojące przed nim pojazdy ruszyły.

Ponadto system może dostosować prędkość do zmieniających się warunków na drodze. Przykładowo podczas wyjazdu z terenu zabudowanego, biorąc pod uwagę odczytane znaki i dane z nawigacji, Nissan X-Trail może automatycznie przyspieszyć do obowiązującej prędkości. Dodatkowo na podstawie danych z nawigacji system może automatycznie zmniejszać prędkość podczas zbliżania się do zakrętów.

Oczywiście mamy też funkcję monitorowania martwego pola czy ostrzeganie przed przekroczeniem pasów na jezdni.

Nissan X-Trail – poznaliśmy polskie ceny

Jak poinformował japoński producent, od dzisiaj można już składać zamówienia na nowy model Nissan X-Trail. Samochód w wersji N-Connecta z benzynowym silnikiem 1.5 VC-T o mocy 163 KM, napędem na przednią oś i automatyczną przekładnią Xtronic, dostępny będzie w cenie już od 181500 złotych w wersji 5-osobowej. Cena tego modelu w odmianie 7-osobowej zaczyna się natomiast od 185500 złotych.

Nowy Nissan z tym samym napędem, ale w wersji wyposażenia Tekna, kosztował będzie od 199850 złotych za odmianę 5-osobową i od 203850 złotych za wersję 7-osobową.

Ceny pojazdu z napędem e-POWER 2WD o mocy 204 KM zaczynają się od 196200 złotych za wersję N-Connecta i 214550 złotych za wariant Tekna w odmianie 5‑osobowej.

Najmocniejsza wersja z układem e-POWER o mocy 213 KM i napędem na cztery koła kosztować będzie od 206200 złotych za wersję N-Connecta i od 224550 złotych za odmianę Tekna w wersji 5-osobowej. W odmianie 7-osobowej samochody te będą kosztować odpowiednio od 210200 złotych za wersję N-Connecta i od 228550 złotych za wersję Tekna.