Xiaomi Smart Band 10 Pro
Tak wypasionej opaski Xiaomi jeszcze nie miało. Takich słuchawek też

Wojciech Kulik
To najbardziej wypasiona opaska, jaką kiedykolwiek miał w swojej ofercie ten producent. Xiaomi Smart Band 10 Pro może i nie jest urządzeniem rewolucyjnym, ale z pewnością wartym uwagi. Podobnie jak – debiutujące wraz z nim – słuchawki Xiaomi Clip.

Opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro zaprezentowana. Nowy czujnik i jaśniejszy ekran

Pod względem konstrukcji Xiaomi Smart Band 10 Pro jest bliźniakiem modelu Xiaomi Smart Band 9 Pro, który trafił do polskich sklepów w marcu 2025 roku. Ma więc formę z pogranicza opaski i smartwatcha, a jej front wypełnia prostokątny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,74 cala. Cechuje się on częstotliwością odświeżania 60 Hz, rozdzielczością 336×480 pikseli oraz jasnością sięgającą aż 2000 nitów (to spory postęp względem 1200 nitów u poprzednika; pozostałe parametry bez zmian). Oczywiście, automatycznie reguluje jej poziom.

Urządzenie ma tylko 9,7 mm grubości i waży niespełna 22 gramy (poprzednik odpowiednio 10,8 mm i 24,5 grama), więc powinno być wygodne do noszenia na co dzień. Standardowo konstrukcja jest wykonana z aluminium, ale jest też dostępna wersja ceramiczna (biała). W obu przypadkach można liczyć na wodoszczelność w klasie 5 ATM.

W środku znalazł się nowy czujnik z podwójnym światłem, oferujący całodobowe monitorowanie tętna i saturacji, jak również zmienności rytmu serca (HRV). Opaska czuwa także nad czasem i jakością snu oraz zbiera i analizuje liczby i statystyki związane ze spontanicznym ruchem, jak i ćwiczeniami w ponad 150 trybach sportowych.

Ponadto ma wbudowany GPS, moduł Bluetooth 5.4 i NFC – zarówno do obsługi kart wejściowych, jak i płatności zbliżeniowych. Na jednym ładowaniu wytrzyma nawet 3 tygodnie (lub do 8 dni, gdy aktywuje się Always On Display).

Spośród ciekawostek warto jeszcze wspomnieć o nowym trybie gry, w którym opaska wyświetla postępy i wibruje w momencie odrodzenia postaci, a po wszystkim generuje raport. Producent zwraca również uwagę na pełną synchronizację z Apple Health.

Ile kosztuje Xiaomi Smart Band 10 Pro?

Jak na razie opaska Xiaomi Smart Band 10 Pro trafiła do sprzedaży w Chinach. Ceny aluminiowego modelu rozpoczynają się od 429 juanów (równowartość ~230 złotych), a wersja ceramiczna kosztuje 499 juanów (~270 złotych).

Na temat premiery w naszej części świata na razie cisza, ale można przypuszczać, że niebawem się to zmieni. Przypomnę więc, że poprzednik startował z poziomu 389 złotych, a obecnie można go kupić za ~260 złotych.

Zadebiutowały także pierwsze otwarte słuchawki Xiaomi z klipsem

Wraz z opaską zaprezentowane zostały także pierwsze w ofercie tego producenta otwarte słuchawki bezprzewodowe z klipsem. Nazywają się po prostu Xiaomi Clip i mogą pochwalić się całkiem niezłą specyfikacją. Mają 11-milimetrowe przetworniki dynamiczne, oferują pasmo przenoszenia od 20 do 48000 Hz i wykorzystują łączność Bluetooth 5.4, obsługując przy tym kodeki AAC, SBC i LHDC 5.0. Mają też certyfikat Hi-Res Audio.

Dzięki sporym akumulatorom słuchawki Xiaomi Clip wytrzymują na jednym ładowaniu do 9 godzin solo, a wraz z etui ładującym da się osiągnąć 38 godzin. Producent wspomina też o funkcji sterowania gestami, obsłudze Apple Find My i konstrukcji cechującej się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP57.

Ile kosztują słuchawki Xiaomi Clip?

Słuchawki zostały wycenione na 849 juanów (równowartość ~455 złotych). Póki co dostępne są wyłącznie w Chinach, w czterech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej, różowej i złotej.

