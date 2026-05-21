Ten powerbank naładuje Twój smartfon i odpali samochód

Nowy powerbank Xtorm to ratunek nie tylko dla rozładowanego smartfona

Na polskim rynku debiutuje nowy powerbank Xtorm JumpStarter SuperBoost 2000A. Jest to wszechstronny sprzęt o pojemności 12000 mAh, który nie tylko uratuje Cię w przypadku rozładowania smartfona, laptopa czy tabletu, ale też wtedy, gdy rozładuje się akumulator samochodowy.

Producent nazywa funkcję rozruchu reanimowaniem samochodu. Nowy powerbank Xtorm ma bowiem poradzić sobie z uruchomieniem silników benzynowych o pojemności do 7 litrów oraz pojazdów z silnikiem Diesla o pojemności do 4 litrów. Poza tym sprzęt może być także przydatny dla właścicieli skuterów, motocykli, quadów, motorówek czy innych kompatybilnych pojazdów, pod warunkiem, że rozruch wspomagany jest akumulatorem o napięciu 12V.

Xtorm JumpStarter SuperBoost 2000A (źródło: Xtorm)

Xtorm JumpStarter SuperBoost 2000A oferuje prąd rozruchowy 750A, co – jak tłumaczy producent – pozwala na realny rozruch silnika, z kolei natężenie 2000A jest chwilowym szczytem mocy dostępnym na moment przy ciężkim rozruchu. Z udostępnionych przez firmę danych wynika, że pojemność powerbanku 12 Ah wspierana funkcją Forced Start pozwala na nawet 20 uruchomień typowego silnika benzynowego (1,5 litra) nawet w przypadku całkowitego rozładowania akumulatora.

Xtorm twierdzi, że najnowszy powerbank marki wyróżnia się prostą obsługą, gdyż na obudowie urządzenia ulokowano schemat prawidłowego podłączania klem do akumulatora. Dodatkowym wsparciem użytkownika są diody sygnalizujące prawidłowe (świecące na zielono) lub błędne (świecące na czerwono) podłączenie do akumulatora.

Powerbank z funkcją rozruchu, latarką i praktyczną obudową – cena Xtorm JumpStarter SuperBoost 2000A

JumpStarter SuperBoost 2000A został wyposażony w dwa porty USB typu A oraz jeden port USB typu C. Maksymalna moc ładowania urządzenia wynosi 15 W (Fast Charge). Ponadto sprzęt ma wbudowaną latarkę generującą strumień światła o mocy 200 lumenów oraz tryb SOS i strobo.

Na uwagę zasługuje też obudowa powerbanku, którą pokryto gumą. Same porty natomiast chronione są klapką, a w zestawie producent dołącza też praktyczne etui. Sprzęt chroniony jest rozwiązaniami, takimi jak funkcja ochrony przed przeładowaniem, monitorowania temperatury, wykrywania przepięć i dopasowania parametrów ładowania do możliwości ładowanego urządzenia.

Powerbank Xtorm JumpStarter SuperBoost 2000A wyceniono na 509 złotych.