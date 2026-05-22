Mercedes pokazał nowego elektryka. Jest imponująco szybki, także na ładowarce

Oficjalnie zadebiutował nowy Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Pod tą długą nazwą kryje się nowy, mocno usportowiony samochód elektryczny.

Mercedes zastosował kilka interesujących rozwiązań

Trzeba przyznać, że Niemcy, w tym także Mercedes, w ostatnich latach wykonali ogromny postęp w elektromobilności. Czytając o ich najnowszych samochodach, takich jak elektryczny Mercedes CLA czy zupełnie nowy Mercedes klasy C, można odnieść wrażenie, że przyszłość jak najbardziej będzie elektryczna. Co więcej, nie powinno w niej zabraknąć naprawdę ekscytujących samochodów, czego zapowiedzią jest Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé.

Na temat wyglądu omawianego elektryka powiedziano już chyba wszystko, więc pominę ten temat i wspomnę tylko, że ja fanem tego designu nie jestem. Należy jednak podać kilka podstawowych liczb. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé ma 5094 mm długości, 1959 mm szerokości i 1411 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 3040 mm, a współczynnik oporu powietrza (Cd) to 0,22.

Mercedes chwali się, że mamy do czynienia z pierwszym samochodem seryjnym, w którym zastosowano tzw. silniki o strumieniu osiowym. Technologia została opracowana przez brytyjskich specjalistów w dziedzinie silników elektrycznych z firmy YASA, która jest spółką zależną od Mercedes-Benz AG. Wśród zalet należy wymienić kompaktową konstrukcję, wyższą moc ciągłą i lepszy moment obrotowy względem konwencjonalnych silników elektrycznych.

Silniki są zintegrowane z wysokowydajnymi elektrycznymi zespołami napędowymi (HP.EDU) na każdej z osi. Z tyłu system składa się z dwóch silników elektrycznych, które zostały połączone we wspólnej obudowie z kompaktową, jednostopniową przekładnią planetarną. Silniki i przekładnia są chłodzone olejem. HP.EDU to także jednostka sterowania pompą, obejmująca pompy hydrauliczne i filtry ssące. Dodatkowo zastosowano dwa chłodzone cieczą falowniki z węglikiem krzemu (po jednym na każdy silnik).

Natomiast przedni zespół HP.EDU zawiera jeden silnik elektryczny, a także przekładnię zębatą czołową ze zintegrowaną blokadą postojową, chłodzony cieczą falownik z węglikiem krzemu oraz jednostkę sterowania pompą. Omawiany napęd – zależnie od wersji – generuje do 816 KM lub nawet do 1169 KM.

Na co najmniej kilka słów zasługuje też zastosowany akumulator. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé obsługuje ładowanie z mocą 600 kW. Pozwala to na uzupełnienie energii od 10 d0 80% w 11 minut w optymalnych warunkach. Użyteczna pojemność akumulatora wynosi 106 kWh netto.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé to także trzy ekrany na desce rozdzielczej – 10,2-calowe cyfrowe zegary, 14-calowy centralny ekran i 14-calowy ekran przeznaczony dla pasażera. Niestety, we wnętrzu można też usłyszeć dźwięk silnika V8 z głośników, co – jak podejrzewam – jest doświadczeniem wyjątkowo sztucznym w samochodzie elektrycznym.

Elektryczny Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé ma kosmiczne osiągi

Nowy elektryk ze Stuttgartu będzie oferowany w dwóch wersjach – Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé oraz GT 55 4-Door Coupé. Samochody będą różnić się przede wszystkim mocą i osiągami.

Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé Silniki elektryczne: trzy silniki o strumieniu osiowym trzy silniki o strumieniu osiowym Moc maksymalna: 1169 KM 816 KM Moc ciągła: 721 KM 510 KM Maksymalny moment obrotowy: 2000 Nm 1800 Nm Prędkość maksymalna: 300 km/h (z Pakietem Kierowcy) 300 km/h (z Pakietem Kierowcy) Przyspieszenie 0-100 km/h: 2,4 s 2,8 s Przyspieszenie 0-200 km/h: 6,8 s 9,0 s Czas trwania funkcji boost: 63 s 55 s Akumulator (wartość netto): 106 kWh 106 kWh Zasięg według WLTP: 596-696 km 597-700 km Maksymalna moc ładowania DC: 600 kW 600 kW Maksymalna moc ładowania AC: 11 kW 11 kW Ładowanie DC 10-80%: 11 min 11 min Masa własna (DIN): 2460 kg 2460 kg Pojemność bagażnika (VDA): 415 l 415 l Pojemność frunka (VDA) 41 l 41 l

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że seryjna produkcja omawianego BEV-a rozpocznie się latem 2026 roku w fabryce Mercedes-Benz w Sindelfingen. Na kolejne szczegóły trzeba jeszcze trochę poczekać.