Mercedes pokazał nowego elektryka. Jest imponująco szybki, także na ładowarce

Oficjalnie zadebiutował nowy Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Pod tą długą nazwą kryje się nowy, mocno usportowiony samochód elektryczny.
Mercedes zastosował kilka interesujących rozwiązań
Trzeba przyznać, że Niemcy, w tym także Mercedes, w ostatnich latach wykonali ogromny postęp w elektromobilności. Czytając o ich najnowszych samochodach, takich jak elektryczny Mercedes CLA czy zupełnie nowy Mercedes klasy C, można odnieść wrażenie, że przyszłość jak najbardziej będzie elektryczna. Co więcej, nie powinno w niej zabraknąć naprawdę ekscytujących samochodów, czego zapowiedzią jest Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé.
Na temat wyglądu omawianego elektryka powiedziano już chyba wszystko, więc pominę ten temat i wspomnę tylko, że ja fanem tego designu nie jestem. Należy jednak podać kilka podstawowych liczb. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé ma 5094 mm długości, 1959 mm szerokości i 1411 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 3040 mm, a współczynnik oporu powietrza (Cd) to 0,22.
Mercedes chwali się, że mamy do czynienia z pierwszym samochodem seryjnym, w którym zastosowano tzw. silniki o strumieniu osiowym. Technologia została opracowana przez brytyjskich specjalistów w dziedzinie silników elektrycznych z firmy YASA, która jest spółką zależną od Mercedes-Benz AG. Wśród zalet należy wymienić kompaktową konstrukcję, wyższą moc ciągłą i lepszy moment obrotowy względem konwencjonalnych silników elektrycznych.
Silniki są zintegrowane z wysokowydajnymi elektrycznymi zespołami napędowymi (HP.EDU) na każdej z osi. Z tyłu system składa się z dwóch silników elektrycznych, które zostały połączone we wspólnej obudowie z kompaktową, jednostopniową przekładnią planetarną. Silniki i przekładnia są chłodzone olejem. HP.EDU to także jednostka sterowania pompą, obejmująca pompy hydrauliczne i filtry ssące. Dodatkowo zastosowano dwa chłodzone cieczą falowniki z węglikiem krzemu (po jednym na każdy silnik).
Natomiast przedni zespół HP.EDU zawiera jeden silnik elektryczny, a także przekładnię zębatą czołową ze zintegrowaną blokadą postojową, chłodzony cieczą falownik z węglikiem krzemu oraz jednostkę sterowania pompą. Omawiany napęd – zależnie od wersji – generuje do 816 KM lub nawet do 1169 KM.
Na co najmniej kilka słów zasługuje też zastosowany akumulator. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé obsługuje ładowanie z mocą 600 kW. Pozwala to na uzupełnienie energii od 10 d0 80% w 11 minut w optymalnych warunkach. Użyteczna pojemność akumulatora wynosi 106 kWh netto.
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé to także trzy ekrany na desce rozdzielczej – 10,2-calowe cyfrowe zegary, 14-calowy centralny ekran i 14-calowy ekran przeznaczony dla pasażera. Niestety, we wnętrzu można też usłyszeć dźwięk silnika V8 z głośników, co – jak podejrzewam – jest doświadczeniem wyjątkowo sztucznym w samochodzie elektrycznym.
Elektryczny Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé ma kosmiczne osiągi
Nowy elektryk ze Stuttgartu będzie oferowany w dwóch wersjach – Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé oraz GT 55 4-Door Coupé. Samochody będą różnić się przede wszystkim mocą i osiągami.
|Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé
|Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé
|Silniki elektryczne:
|trzy silniki o strumieniu osiowym
|trzy silniki o strumieniu osiowym
|Moc maksymalna:
|1169 KM
|816 KM
|Moc ciągła:
|721 KM
|510 KM
|Maksymalny moment obrotowy:
|2000 Nm
|1800 Nm
|Prędkość maksymalna:
|300 km/h (z Pakietem Kierowcy)
|300 km/h (z Pakietem Kierowcy)
|Przyspieszenie 0-100 km/h:
|2,4 s
|2,8 s
|Przyspieszenie 0-200 km/h:
|6,8 s
|9,0 s
|Czas trwania funkcji boost:
|63 s
|55 s
|Akumulator (wartość netto):
|106 kWh
|106 kWh
|Zasięg według WLTP:
|596-696 km
|597-700 km
|Maksymalna moc ładowania DC:
|600 kW
|600 kW
|Maksymalna moc ładowania AC:
|11 kW
|11 kW
|Ładowanie DC 10-80%:
|11 min
|11 min
|Masa własna (DIN):
|2460 kg
|2460 kg
|Pojemność bagażnika (VDA):
|415 l
|415 l
|Pojemność frunka (VDA)
|41 l
|41 l
Dowiedzieliśmy się jeszcze, że seryjna produkcja omawianego BEV-a rozpocznie się latem 2026 roku w fabryce Mercedes-Benz w Sindelfingen. Na kolejne szczegóły trzeba jeszcze trochę poczekać.