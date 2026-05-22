Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé
fot. Mercedes-Benz
Moto

Mercedes pokazał nowego elektryka. Jest imponująco szybki, także na ładowarce

Mateusz Budzeń·
Strona główna
Moto
Mercedes pokazał nowego elektryka. Jest imponująco szybki, także na ładowarce

Oficjalnie zadebiutował nowy Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Pod tą długą nazwą kryje się nowy, mocno usportowiony samochód elektryczny.

Mercedes zastosował kilka interesujących rozwiązań

Trzeba przyznać, że Niemcy, w tym także Mercedes, w ostatnich latach wykonali ogromny postęp w elektromobilności. Czytając o ich najnowszych samochodach, takich jak elektryczny Mercedes CLA czy zupełnie nowy Mercedes klasy C, można odnieść wrażenie, że przyszłość jak najbardziej będzie elektryczna. Co więcej, nie powinno w niej zabraknąć naprawdę ekscytujących samochodów, czego zapowiedzią jest Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé.

Na temat wyglądu omawianego elektryka powiedziano już chyba wszystko, więc pominę ten temat i wspomnę tylko, że ja fanem tego designu nie jestem. Należy jednak podać kilka podstawowych liczb. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé ma 5094 mm długości, 1959 mm szerokości i 1411 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 3040 mm, a współczynnik oporu powietrza (Cd) to 0,22.

Mercedes chwali się, że mamy do czynienia z pierwszym samochodem seryjnym, w którym zastosowano tzw. silniki o strumieniu osiowym. Technologia została opracowana przez brytyjskich specjalistów w dziedzinie silników elektrycznych z firmy YASA, która jest spółką zależną od Mercedes-Benz AG. Wśród zalet należy wymienić kompaktową konstrukcję, wyższą moc ciągłą i lepszy moment obrotowy względem konwencjonalnych silników elektrycznych.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé
fot. Mercedes-Benz

Silniki są zintegrowane z wysokowydajnymi elektrycznymi zespołami napędowymi (HP.EDU) na każdej z osi. Z tyłu system składa się z dwóch silników elektrycznych, które zostały połączone we wspólnej obudowie z kompaktową, jednostopniową przekładnią planetarną. Silniki i przekładnia są chłodzone olejem. HP.EDU to także jednostka sterowania pompą, obejmująca pompy hydrauliczne i filtry ssące. Dodatkowo zastosowano dwa chłodzone cieczą falowniki z węglikiem krzemu (po jednym na każdy silnik).

Natomiast przedni zespół HP.EDU zawiera jeden silnik elektryczny, a także przekładnię zębatą czołową ze zintegrowaną blokadą postojową, chłodzony cieczą falownik z węglikiem krzemu oraz jednostkę sterowania pompą. Omawiany napęd – zależnie od wersji – generuje do 816 KM lub nawet do 1169 KM.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé
fot. Mercedes-Benz

Na co najmniej kilka słów zasługuje też zastosowany akumulator. Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé obsługuje ładowanie z mocą 600 kW. Pozwala to na uzupełnienie energii od 10 d0 80% w 11 minut w optymalnych warunkach. Użyteczna pojemność akumulatora wynosi 106 kWh netto.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé to także trzy ekrany na desce rozdzielczej – 10,2-calowe cyfrowe zegary, 14-calowy centralny ekran i 14-calowy ekran przeznaczony dla pasażera. Niestety, we wnętrzu można też usłyszeć dźwięk silnika V8 z głośników, co – jak podejrzewam – jest doświadczeniem wyjątkowo sztucznym w samochodzie elektrycznym.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé
fot. Mercedes-Benz

Elektryczny Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé ma kosmiczne osiągi

Nowy elektryk ze Stuttgartu będzie oferowany w dwóch wersjach – Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupé oraz GT 55 4-Door Coupé. Samochody będą różnić się przede wszystkim mocą i osiągami.

Mercedes-AMG GT 63 4-Door CoupéMercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé
Silniki elektryczne:trzy silniki o strumieniu osiowymtrzy silniki o strumieniu osiowym
Moc maksymalna:1169 KM816 KM
Moc ciągła:721 KM510 KM
Maksymalny moment obrotowy:2000 Nm1800 Nm
Prędkość maksymalna:300 km/h (z Pakietem Kierowcy)300 km/h (z Pakietem Kierowcy)
Przyspieszenie 0-100 km/h:2,4 s2,8 s
Przyspieszenie 0-200 km/h:6,8 s9,0 s
Czas trwania funkcji boost:63 s55 s
Akumulator (wartość netto):106 kWh106 kWh
Zasięg według WLTP:596-696 km597-700 km
Maksymalna moc ładowania DC:600 kW600 kW
Maksymalna moc ładowania AC:11 kW11 kW
Ładowanie DC 10-80%:11 min11 min
Masa własna (DIN): 2460 kg 2460 kg
Pojemność bagażnika (VDA):415 l415 l
Pojemność frunka (VDA)41 l41 l

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że seryjna produkcja omawianego BEV-a rozpocznie się latem 2026 roku w fabryce Mercedes-Benz w Sindelfingen. Na kolejne szczegóły trzeba jeszcze trochę poczekać.

Zobacz również

Obserwuj nas