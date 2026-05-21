Volvo zapowiada nową funkcję. Jest trochę przerażająca

Volvo, wraz z Google, zamierzają wnieść integrację samochodów z Gemini na zupełnie nowy poziom. Rozwiązanie zapowiada się fascynująco, ale też trochę przerażająco.

Gemini zyska dostęp do… kamer Volvo

W nowych samochodach Volvo znajdziemy Android Automotive z usługami Google, czyli obsługa głosowa odbywa się za pomocą Asystenta Google. Natomiast – jak mogliśmy się dowiedzieć na początku maja tego roku – Volvo wdroży Gemini, co ma znacząco ulepszyć sterowanie głosem. Na tym jednak plany dotyczące integracji z AI się nie skończą.

Otóż Volvo pochwaliło się nowym rozwiązaniem opracowanym wraz z Google. Zakłada ono zapewnienie Gemini dostępu do kamer niedawno zaprezentowanego Volvo EX60. Sztuczna inteligencja będzie więc „widzieć” niemal wszystko, co dzieje się wokół samochodu. Ma to pozwolić na analizowanie otoczenia w czasie rzeczywistym, aby pomagać podczas codziennej jazdy.

System będzie potrafił rozpoznawać znaki drogowe, interpretować oznaczenia pasów ruchu, a nawet przekazywać dodatkowe informacje o mijanych miejscach, takich jak restauracje czy zabytki. Szwedzi wśród praktycznych zastosowań wymieniają też parkowanie – Gemini odczyta znaki parkingowe i przekaże w sprawny sposób obowiązujące zasady. Może to być całkiem przydatne w przypadku oznaczeń, które zawierają mnóstwo zbędnego tekstu.

Tylko co z prywatnością? W końcu sztuczna inteligencja Google jest już na smartfonach, korzystamy z niej na komputerach, a niebawem ma „widzieć” wszystko, co robimy własnym samochodem. Fascynująca technologia, ale nawet ja – miłośnik nowych technologii i gadżetów – ma pewne obawy.

Nowy widok Google Maps w samochodach Volvo

Producent poinformował, że będzie jednym z pierwszych, który do swoich samochodów wprowadzi Mapy Google z widokiem Immersive Navigation. Chodzi o nowy tryb 3D, który w założeniach ma pomóc kierowcom w lepszym orientowaniu się na drodze i szybszym odnajdywaniu właściwego kierunku jazdy.

Nowy widok początkowo będzie dostępny w Volvo EX60, Volvo EX90 i Volvo ES90. Funkcja ma pojawić się też w mobilnych aplikacjach oraz Mapy Google z Immersive Navigation zawitają do Android Auto.

Wypada jeszcze wspomnieć, że w styczniu 2026 roku Volvo ogłosiło gigantyczną aktualizację. Nowy interfejs docelowo trafi na miliony samochodów.