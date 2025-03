Stylowy smartwatch i smartband. To nowe propozycje Xiaomi

Xiaomi zapowiedziało premierę nowych urządzeń ubieralnych – smartwatcha Xiaomi Watch S4 oraz opaski Xiaomi Smart Band 9 Pro. Oba modele łączą nowoczesny design z zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności. Producent postawił na jeszcze lepsze ekrany, dłuższą żywotność baterii i szereg udogodnień. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Taki jest nowy smartwatch Xiaomi Watch S4

Nowy smartwatch Xiaomi Watch S4 został wyposażony w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 i częstotliwości odświeżania 60 Hz, co ma zapewnić mu płynne animacje i wysoką jakość obrazu. Dzięki jasności szczytowej, wynoszącej 1500 nitów, ekran pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu. Warto dodać, że Xiaomi obiecuje nawet 15 dni pracy na jednym ładowaniu.

Czym Watch S4 może wyróżnić się na tle konkurencji? Z pewnością można tutaj wspomnieć o rozbudowanych możliwościach personalizacji. Xiaomi pozwala użytkownikom na zmianę ramek i pasków, co umożliwia dopasowanie wyglądu zegarka do swojego indywidualnego stylu. Dodatkowo dostępne są funkcjonalne tarcze, takie jak Clearheaded, która monitoruje poziom stresu i przedstawia wyniki za pomocą emoji, czy Wild Walker, dostosowana do aktywności na świeżym powietrzu, która aktualizuje w czasie rzeczywistym wskaźniki wysokości i kierunku.

Xiaomi Watch S4 został wyposażony w system monitorowania stanu zdrowia, który obejmuje całodobowy pomiar tętna, poziomu tlenu we krwi, stresu oraz jakości snu. Producent obiecuje, że nowy algorytm poprawia dokładność pomiarów nawet do 98%. Smartwatch potrafi także wygenerować szczegółowy raport zdrowotny w ciągu jednej minuty.

Xiaomi Watch S4 (źródło: Xiaomi)

Dla wielu użytkowników ważna będzie także obsługa 150 trybów sportowych oraz dwuzakresowy GPS. Dzięki temu Xiaomi Watch S4 będzie mógł precyzyjnie śledzić aktywności na świeżym powietrzu. Smartwatch oferuje również integrację z ekosystemem Xiaomi Smart Hub, co umożliwia sterowanie innymi urządzeniami marki – np. zdalne robienie zdjęć smartfonem, monitorowanie stanu naładowania słuchawek czy szybkie odnajdywanie telefonu.

Ile trzeba będzie zapłacić za Xiaomi Watch S4? Sugerowana cena czarnego wariantu kolorystycznego została ustalona na poziomie 699 złotych, a z kolei za wersje Rainbow trzeba będzie dopłacić 50 złotych, czyli jego cena wzrasta do 749 złotych.

Ponadto Xiaomi przygotowało ofertę promocyjną, w ramach której przy zakupie smartwatcha można otrzymać słuchawki Xiaomi Redmi Buds 6 Lite. Oferta jest dostępna na mi.com, jak i w wybranych sieciach handlowych.

Xiaomi Watch S4 (źródło: Xiaomi)

Co oferuje nowa generacja smartbanda Xiaomi Smart Band 9 Pro?

Drugim urządzeniem, wprowadzonym na polski rynek przez Xiaomi, jest Smart Band 9 Pro. Smartband zadebiutował już jakiś czas temu, dlatego przypomnę krótko, że wyposażono go w 1,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 336 × 480, który zajmuje aż 77% powierzchni frontu. W porównaniu do poprzednich generacji wyświetlacz jest większy, bardziej szczegółowy i oferuje automatyczną regulację jasności z maksymalnym poziomem 1200 nitów.

Xiaomi Smart Band 9 Pro to urządzenie zaprojektowane z myślą o użytkownikach dbających o zdrowie i aktywność fizyczną. Producent podkreśla, że dzięki nowemu systemowi czujników dokładność monitorowania tętna, poziomu tlenu we krwi i stresu została poprawiona o 15%. Ponadto smartband obsługuje profesjonalne śledzenie snu, generując szczegółowe raporty i rekomendacje dotyczące poprawy jego jakości.

Xiaomi Smart Band 9 Pro (źródło: Xiaomi)

Podobnie jak Watch S4, Smart Band 9 Pro oferuje ponad 150 trybów sportowych oraz wbudowany moduł GNSS, który zapewnia dokładne śledzenie trasy bez konieczności korzystania ze smartfona. Dodatkowo Xiaomi wprowadziło animacje 3D, które pomagają w wykonywaniu ćwiczeń, oraz nową funkcję kompasu, ułatwiającą orientację w terenie podczas biegania czy wędrówek.

Akumulator o pojemności 350 mAh zapewnia do 21 dni pracy na jednym ładowaniu, co czyni Xiaomi Smart Band 9 Pro jednym z najdłużej działających smartbandów na rynku. Największym atutem jest tutaj zdecydowanie niewielka cena tego urządzenia, które producent wycenił na 389 złotych.