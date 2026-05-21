Tanie słuchawki Oppo w nowej wersji. Widać postęp w ANC

Marzą Ci się tanie słuchawki bezprzewodowe ze skutecznym ANC i korektorem pozwalającym spersonalizować brzmienie? Być może Oppo Enco Air 5 zdołają sprostać Twoim wymaganiom. Nie są jeszcze dostępne w Polsce, ale prawdopodobnie za jakiś czas się to zmieni.

Słuchawki Oppo Enco Air 5 zaprezentowane – krok naprzód, szczególnie w kontekście ANC

Oppo Enco Air 5 to bardziej przystępne siostry słuchawek Oppo Enco Air 5 Pro, zaprezentowanych w lutym 2026 roku. Zostały wyposażone w 12-milimetrowe przetworniki dynamiczne, mające zapewniać równocześnie wyraźne soprany i mocne basy.

Technologia Bluetooth 6.1 stanowi obietnicę stabilnego połączenia ze smartfonem lub innym źródłem dźwięku, ale lista obsługiwanych kodeków jest bardzo krótka i zawiera wyłącznie podstawowe AAC i SBC, więc o bezstratnej jakości audio nie ma co rozmawiać.

Producent chwali się za to wirtualnym dźwiękiem przestrzennym, niskimi opóźnieniami (47 ms) oraz 10-pasmowym korektorem (EQ). Ten ostatni pozwoli na dostosowanie brzmienia do własnych preferencji.

Oppo Enco Air 5 (źródło: Oppo)

Warto też zwrócić uwagę na system aktywnej redukcji hałasu (ANC) o skuteczności sięgającej 52 dB (dla porównania: w Oppo Enco Air 4 z 2024 roku były to tylko 32 dB). Poza tym słuchawki zostały również wyposażone w trzy mikrofony z technologią filtrowania szumów, dzięki czemu także rozmowy głosowe mają odbywać się w komfortowych warunkach.

Jeśli chodzi o czas pracy, sięga on 13 godzin solo oraz 54 godzin wraz z etui ładującym. No chyba że aktywuje się ANC – wówczas wartości spadają do, odpowiednio, 6,5 godziny oraz 27 godzin. Dodatkowym plusem jest funkcja szybkiego ładowania – po 10 minutach uzupełniania energii można słuchać muzyki przez 4 godziny.

Słuchawki są pyło- i wodoszczelne w klasie IP55. Ważą po 4,3 g, a etui – 43,5 g. W kontekście konstrukcji warto też wspomnieć o trzech wariantach kolorystycznych: białym, czarnym i fioletowym.

Oppo Enco Air 5 (źródło: Oppo)

Ile kosztują słuchawki Oppo Enco Air 5?

W Chinach słuchawki Oppo Enco Air 5 zostały wycenione na 199 juanów, czyli równowartość ~105 złotych. To, czy zadebiutują w Polsce, pozostaje jednak niewiadomą, przy czym jak najbardziej można na to liczyć, bo poprzedniczki były (i są) dostępne w naszym kraju i kosztują 169 złotych.