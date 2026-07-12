Nowe smartfony Xiaomi za pasem. Znamy już ich specyfikację

Nowe smartfony Xiaomi, czyli modele Redmi Note 17 i Note 17 Pro, zadebiutują już wkrótce. Ich specyfikacja właśnie przestała być tajemnicą.

Co już wiemy na temat nowych smartfonów Xiaomi?

Wcześniej mogliśmy dowiedzieć się, że seria Redmi Note 17 zadebiutuje w Chinach w lipcu 2026 roku. Nowe smartfony pojawią się bowiem w nadchodzącym tygodniu, we wtorek, 14 lipca. Niewykluczone, że ta premiera niczym nas nie zaskoczy, bowiem znamy sporo szczegółów.

Tak podobno mają wyglądać smartfony Xiaomi z serii Redmi Note 17, a ostatnio Redmi Note 17 zapozował w kolorze Meteor Purple. Możemy więc już stwierdzić, że nowe urządzenia nie będą wyróżniać się w tłumie innych smartfonów, może z wyjątkiem jednej wersji kolorystycznej. Owszem, będzie trochę nudno, ale raczej nie brzydko.

Natomiast teraz, kilka dni przed ich debiutem, poznaliśmy specyfikację obu modeli. Zapewnią one użytkownikom spore ekrany, duże akumulatory i wydajność na przyzwoitym poziomie.

Redmi Note 17 w kolorze Meteor Purple. (Źródło: Gizmochina)

Redmi Note 17 i Note 17 Pro – specyfikacja przed premierą

Zacznijmy od Redmi Note 17. Ten smartfon zostanie wyposażony w zdecydowanie duży, 7-calowy wyświetlacz Samsung E4 Pro o rozdzielczości 1080p i maksymalnej jasności 1200-1800 nitów. We wnętrzu będzie pracował procesor Snapdragon 4 Gen 4, a główna, umieszczona z tyłu kamera ma mieć 50 Mpix. Do tego dojdzie czytnik linii papilarnych.

Jeśli optymalizacja będzie na dobrym poziomie, to jedną z zalet powinien być czas pracy bez ładowarki. Otóż smartfon ma być wyposażony w akumulator o pojemności 8000 mAh z obsługą ładowania przewodowego 45 W i przewodowego ładowania zwrotnego o mocy 22,5 W. Obudowa ma spełniać stopień ochrony IP65, a jej rama będzie plastikowa.

Z kolei Redmi Note 17 Pro to 6,83-calowy, płaski ekran o rozdzielczości 1,5K ze szczytową jasnością sięgającą 3500 nitów. Sercem będzie procesor Snapdragon 6s Gen 4, a długi czas pracy ma zapewnić akumulator o pojemności aż 9000 mAh z obsługą ładowania o mocy 67 W. Nie zabraknie funkcji przewodowego ładowania zwrotnego z mocą 22,5 W.

Główny aparat ma mieć 50 Mpix, a użytkownicy powinni docenić stopień ochrony IP68, IP69 i IP69K. Redmi Note 17 Pro ma oferować jeszcze czytnik linii papilarnych. Rama, podobnie jak w podstawowym modelu, będzie plastikowa.