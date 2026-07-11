Koniec problemów z internetem na wakacjach. Masz większy wybór niż Ci się wydaje

Internet na wakacjach jest już podstawą kontaktu z bliskimi i światem, ale dla wielu wiąże się z niemałymi kosztami. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz już martwić się o wysokie rachunki za roaming.

Internet na wakacjach za granicą nie jest już problemem – dzięki eSIM

W ciągu ostatnich kilku lat wirtualne karty eSIM w Polsce stały się coraz bardziej popularne. Cyfrowe karty SIM zakupić można już nie tylko u operatorów, takich jak Orange, ale także w aplikacjach bankowych. Od marca 2024 roku polscy użytkownicy Revolut mogą zamawiać karty eSIM i zaopatrywać się w internet za granicą. Warto też przypomnieć, że od lipca 2025 roku eSIM mogą kupić klienci Banku Millennium, z kolei od stycznia 2026 roku usługę eSIM udostępniono również w PKO BP, a od czerwca 2026 roku eSIM kupią też klienci Erste Bank (dawny Santander).

Teraz możliwość zakupu cyfrowych kart SIM dołącza do listy usług Walutomatu, czyli platformy wymiany walut online działającej w Polsce. Dzięki tej nowości użytkownicy będą mogli skorzystać z internetu mobilnego w ponad 200 krajach i regionach, a wszystko to bez obaw o wysokie rachunki za roaming.

Jak podkreślił Miron Miesczak – dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Walutomacie – wprowadzenie kart eSIM to kolejny krok w budowaniu kompleksowego ekosystemu usług dla osób podróżujących i rozliczających się w walutach obcych.

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Walutomat udostępnia eSIM – jak to działa?

Walutomat oferuje pakiety internetu w zakresie od 1 do 50 GB, które sprzedawane są od 5 złotych za kraj. Przykładowe ceny pakietów za 1 GB prezentują się następująco:

Turcja – od 9 złotych,

Egipt – od 15 złotych,

USA – od 12 złotych,

Albania – od 11 złotych,

Szwajcaria – od 11 złotych,

Tajlandia – od 12 złotych,

Japonia – od 9 złotych.

Firma deklaruje, że aktywacja eSIM trwa zaledwie kilka minut, a usługa jest dostępna całodobowo, przed 7 dni w tygodniu. Całość procesu realizowana jest w aplikacji Walutomat (w sekcji Usługi dodatkowe), gdzie wystarczy zamówić cyfrową kartę, a następnie zainstalować ją przez zeskanowanie kodu QR lub LPA (tekstowego odpowiednika QR).

eSIM w aplikacji Walutomat (źródło: Walutomat)

Usługa jest dostępna globalnie i obejmuje zarówno pakiety roamingowe dla danego kraju, jak i regionów, w tym Europy, Azji-Pacyfiku, Bałkanów czy Ameryki Łacińskiej. Za pomocą aplikacji Walutomat klient może regularnie monitorować stan pakietu, aby nie narazić się na wysokie opłaty za internet za granicą, gdy zasoby się skończą. Ponadto firma deklaruje, że niewykorzystaną kartę można zwrócić i odzyskać pieniądze.

Warto podkreślić, że eSIM jest dostępne wyłącznie na urządzeniach kompatybilnych z tą usługą. Cyfrowe karty pozwalają wyłącznie na wykupienie pakietu internetu, bez potrzeby kupowania lokalnej, fizycznej karty SIM.

Dostawcą eSIM dla Walutomatu jest Nomad.